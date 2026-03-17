Какой сегодня праздник: 17 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. 17 марта ирландцы празднуют День святого Патрика, а тайцы проводят мастер-класс по Муай Тай. А еще в этот день родился российский художник-мистик Михаил Врубель.Что празднуют в России и миреОдин из самых любимых праздников в Ирландии – День святого Патрика. Этот святой считается покровителем страны. Патрик, по преданию, принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей. В честь почитаемого святого в Ирландии устраивается парад с песнями и плясками и льется рекой ирландское пиво. Почти вся Ирландия – луга и холмы, поэтому ее часто называют Изумрудным островом. А христианство Патрик проповедовал ирландцам, используя в качестве "иллюстрации" чуда Триединства Бога трилистник – трехпластинчатый листок клевера. Поэтому цвет праздника – зеленый, а символ – трилистник. Между прочим, святой Патрик чествуется и православной церковью.В Таиланде – День национального бокса Муай Тай. Традиция отмечать праздник зародилась в Бирме, когда великий тайский боксер Най Кхай Том одолел десять бирманских соперников. Тайцы настолько гордятся этой победой и своим национальным боевым искусством, что даже Национальный день Муай Тай отмечают дважды в год – 6 февраля и 17 марта.Знаменательные событияВ 1861 году завершилось объединение Италии в единое государство под властью Сардинского королевства.В 1898 году вышла в свет неаполитанская песня "O Sole Mio!" автора Джованни Капурро и композитора Эдуардо ди Капуа.В 1898 году в египетском городе Гизе неподалеку от пирамиды Хеопса найдена мумия женщины, погребенной около 2600 года до н.э.В 1991 году состоялся Всесоюзный референдум, на котором три четверти голосовавших поддержали сохранение СССР.Кто родился17 марта 1856 года родился российский живописец Михаил – один из самых мистических художников XIX века. Работы Врубеля обращены к романтике средневековья и Возрождения, к античной мифологии и русской сказке. Во всех есть загадка. Самые известные картины хранятся в Третьяковской галерее: "Пан", "К ночи", "Сирень", "Демон".118 лет назад в 1908 году на свет появился советский писатель, военный корреспондент Борис Полевой, писавший о судьбах реальных людей. Выдающимися трудами автора стали: "Повесть о настоящем человеке", в которой описан знаменитый подвиг летчика Алексея Маресьева; сборник рассказов "Мы – советские люди", романы "Золото" и "Доктор Вера".Также 17 марта родились актеры Аристарх Ливанов, Курт Рассел, Елизавета Арзамасова, писатель-фантаст Уильям Гибсон, 14-кратная чемпионка мира, американская пловчиха Кэти Ледеки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

