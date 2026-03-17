9 человек ранены в Белгородской и Брянской областях ударами дронов ВСУ

2026-03-17T07:57

вячеслав гладков

александр богомаз

белгородская область

брянская область

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Девять человек, из них четверо подростков, получили ранения из-за атак украинских дронов в Белгородской и Брянской областях. Об этом сообщают губернаторы регионов Вячеслав Гладков и Александр Богомаз.В Белгородской области четверо подростков и один взрослый мирный житель ранены при атаке ВСУ по городу Короча. По данным губернатора, украинский дрон совершил атаку на гражданский социальный объект и сдетонировал.В социальном объекте выбиты окна и посечен фасад. Кроме того, выбиты окна в трех квартирах двух МКД и в двух частных домах. Также осколками посечены шесть легковых автомобилей. От удара второго беспилотника повреждены крыша, фасад и остекление объекта торговли, также перечислил глава региона.В Брянской области ударами украинских беспилотников ранены пятеро мирных жителей. ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Белая Березка Трубчевского района и город Стародуб.В городе Стародуб при атаке дронов ВСУ ранена мирная жительница, поврежден жилой дом и гражданский автомобиль. В селе Кистер ранен мирный житель, поврежден жилой дом, также сообщил глава региона.

