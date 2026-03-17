9 человек ранены в Белгородской и Брянской областях ударами дронов ВСУ
Девять человек, из них четверо подростков, получили ранения из-за атак украинских дронов в Белгородской и Брянской областях. Об этом сообщают губернаторы... РИА Новости Крым, 17.03.2026
2026-03-17T06:37
вячеслав гладков
александр богомаз
белгородская область
брянская область
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
06:37 17.03.2026 (обновлено: 07:57 17.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Девять человек, из них четверо подростков, получили ранения из-за атак украинских дронов в Белгородской и Брянской областях. Об этом сообщают губернаторы регионов Вячеслав Гладков и Александр Богомаз.
В Белгородской области четверо подростков и один взрослый мирный житель ранены при атаке ВСУ по городу Короча. По данным губернатора, украинский дрон совершил атаку на гражданский социальный объект и сдетонировал.
"Город Короча атакован двумя беспилотниками ВСУ. Ранены пятеро, в том числе четверо несовершеннолетних. В результате детонации беспилотника возле социального объекта пострадали пятеро: у 18-летнего парня ссадина лица, у одной 16-летней девушки рана руки и ссадины ног, у второй – рана стопы, у еще двух 16-летних парней ссадины мягких тканей головы и спины", – проинформировал Гладков.
В социальном объекте выбиты окна и посечен фасад. Кроме того, выбиты окна в трех квартирах двух МКД и в двух частных домах. Также осколками посечены шесть легковых автомобилей. От удара второго беспилотника повреждены крыша, фасад и остекление объекта торговли, также перечислил глава региона.
В Брянской области ударами украинских беспилотников ранены пятеро мирных жителей. ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Белая Березка Трубчевского района и город Стародуб.
"Целенаправленный удар киевский режим нанес по движущемуся автомобилю. В результате террористических действий ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Автомобиль полностью уничтожен", – проинформировал Богомаз.
В городе Стародуб при атаке дронов ВСУ ранена мирная жительница, поврежден жилой дом и гражданский автомобиль. В селе Кистер ранен мирный житель, поврежден жилой дом, также сообщил глава региона.
