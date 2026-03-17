206 беспилотников ВСУ ночью атаковали Крым и другие регионы России

Силы российской ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 206 беспилотников ВСУ, в том числе над Крымом и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.

2026-03-17T07:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 206 беспилотников ВСУ, в том числе над Крымом и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.18 вражеских дронов ликвидировали над Крымом, 12 над Азовским морем, 62 – над Брянской областью, 43 – над Московским регионом, 28 – над Краснодарским краем, 12 – над Смоленской областью, девять – над Калужской, восемь – над Белгородской, шесть – над Ростовской, четыре – над Ленинградской, три – над Астраханской, один – над Республикой Адыгея, перечислили в российском военном ведомстве.Накануне в Минобороны РФ сообщали, что четыре беспилотника ВСУ сбили над Азовским морем. Кроме того, над российскими областями, в том числе над Московским регионом, Крымом и Кубанью в ночь на 16 марта российская ПВО перехватила и уничтожила 145 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев ежедневно теряет одного боевика в минуту на фронтах СВОРоссийские военные за сутки сбили полтысячи вражеских дроновНовости СВО: Киев продолжает нести страшные потери в людях и технике

