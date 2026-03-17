12-летнего мальчика зарезали в съемной квартире в Подмосковье - РИА Новости Крым, 17.03.2026
12-летнего мальчика зарезали в съемной квартире в Подмосковье
Тело 12-летнего мальчика с ножевыми ранениями и его мать без сознания обнаружены в квартире в подмосковном Ногинске. Об этом сообщили в Главном управлении СК РФ РИА Новости Крым, 17.03.2026
В Подмосковье в съемной квартире нашли тело 12-летнего мальчика – Следком

18:25 17.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Тело 12-летнего мальчика с ножевыми ранениями и его мать без сознания обнаружены в квартире в подмосковном Ногинске. Об этом сообщили в Главном управлении СК РФ по Московской области.

"17 марта в одной из квартир в городе Ногинск обнаружено тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением, при этом мать ребенка находилась в соседней комнате в бессознательном состоянии", – сказано в сообщении.

По версии следствия, 16 марта 49-летняя женщина вместе с сыном приехала в Ногинск из столицы, где остановились в арендованной посуточно квартире. На следующий день в квартиру пришла собственница и, увидев произошедшее, вызвала скорую помощь и полицию.
"В настоящее время мать мальчика находится в реанимационном отделении больницы", – уточнили в СК.
Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
