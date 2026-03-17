11 млн пассажиров за год – итоги работы Крымской железной дороги - РИА Новости Крым, 17.03.2026
11 млн пассажиров за год – итоги работы Крымской железной дороги
Крымская железная дорога за 2025 год перевезла более 11 миллионов пассажиров и 6 миллионов тонн грузов. Об этом сообщает Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Крымская железная дорога за 2025 год перевезла более 11 миллионов пассажиров и 6 миллионов тонн грузов. Об этом сообщает Федеральное агентство железнодорожного транспорта со ссылкой на замглавы Минтранса России Алексей Шило.Железные дороги Новороссии, по его данным, увеличили пассажиропоток на 6,6%, а грузооборот – на 16%.В августе глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк озвучивал итоги работы Крымской железной дороги за первое полугодие 2025 года. Речь шла о 5 млн пассажиров и 2,5 млн тонн грузов. В Крыму сеть железнодорожных путей протянулась на 1394 км, охватывая ключевые направления региона.
11 млн пассажиров за год – итоги работы Крымской железной дороги

Крымская железная дорога перевезла более 11 млн пассажиров и 6 млн тонн грузов за 2025 год

22:10 17.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Крымская железная дорога за 2025 год перевезла более 11 миллионов пассажиров и 6 миллионов тонн грузов. Об этом сообщает Федеральное агентство железнодорожного транспорта со ссылкой на замглавы Минтранса России Алексей Шило.

"Крымская железная дорога перевезла 11,3 млн пассажиров и 6 млн тонн грузов, а также впервые организовала контейнерные перевозки объемом 20,8 тысяч тонн", – озвучил замминистра итоги 2025 года в рамках заседания коллегии агентства.

Железные дороги Новороссии, по его данным, увеличили пассажиропоток на 6,6%, а грузооборот – на 16%.
В августе глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк озвучивал итоги работы Крымской железной дороги за первое полугодие 2025 года. Речь шла о 5 млн пассажиров и 2,5 млн тонн грузов.
В Крыму сеть железнодорожных путей протянулась на 1394 км, охватывая ключевые направления региона.
