https://crimea.ria.ru/20260317/11-mln-passazhirov-za-god--itogi-raboty-krymskoy-zheleznoy-dorogi-1154438043.html

11 млн пассажиров за год – итоги работы Крымской железной дороги

2026-03-17T22:10

крымская железная дорога (кжд)

поезд

железные дороги крыма

транспорт

логистика

минтранс россии

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

новости

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152785363_0:32:1280:752_1920x0_80_0_0_37ac3ef1fc8ac8ab53fb6a93b507f953.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Крымская железная дорога за 2025 год перевезла более 11 миллионов пассажиров и 6 миллионов тонн грузов. Об этом сообщает Федеральное агентство железнодорожного транспорта со ссылкой на замглавы Минтранса России Алексей Шило.Железные дороги Новороссии, по его данным, увеличили пассажиропоток на 6,6%, а грузооборот – на 16%.В августе глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк озвучивал итоги работы Крымской железной дороги за первое полугодие 2025 года. Речь шла о 5 млн пассажиров и 2,5 млн тонн грузов. В Крыму сеть железнодорожных путей протянулась на 1394 км, охватывая ключевые направления региона.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

