11 млн пассажиров за год – итоги работы Крымской железной дороги
2026-03-17T22:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Крымская железная дорога за 2025 год перевезла более 11 миллионов пассажиров и 6 миллионов тонн грузов. Об этом сообщает Федеральное агентство железнодорожного транспорта со ссылкой на замглавы Минтранса России Алексей Шило.Железные дороги Новороссии, по его данным, увеличили пассажиропоток на 6,6%, а грузооборот – на 16%.В августе глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк озвучивал итоги работы Крымской железной дороги за первое полугодие 2025 года. Речь шла о 5 млн пассажиров и 2,5 млн тонн грузов. В Крыму сеть железнодорожных путей протянулась на 1394 км, охватывая ключевые направления региона.
Крымская железная дорога перевезла более 11 млн пассажиров и 6 млн тонн грузов за 2025 год