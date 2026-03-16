Защитник земли крымской: в Симферополе открыли памятник Святителю Луке - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Защитник земли крымской: в Симферополе открыли памятник Святителю Луке
Защитник земли крымской: в Симферополе открыли памятник Святителю Луке
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе торжественно открыли памятник Святителю Луке (в миру - Валентину Войно-Ясенецкому) - выдающемуся русскому и советскому врачу и архиепископу Крымскому. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.
© РИА Новости КрымПамятник Святителю Луке в Симферополе
Памятник Святителю Луке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости Крым
Памятник Святителю Луке в Симферополе
Памятник установили в сквере перед главным входом в Многопрофильную клиническую больницу Святителя Луки КФУ им. В.И. Вернадского. Он передан в дар больнице в рамках проекта "Аллея Российской славы" в партнерстве с Благотворительным фондом содействия социальной и просветительской деятельности имени Святителя Луки Войно-Ясенецкого, рассказали организаторы.

"18 марта исполнится 30 лет со дня обретения мощей Святителя Луки, это очень знаковая дата. Он родился в Керчи, и его жизнь неразрывно связана с Крымом. Это защитник земли крымской, уникальный человек, который прошел непростой путь и выстоял. Равняясь на него, можно обрести душевное спокойствие и равновесие", - рассказал руководитель БФ "Святителя Луки" Владислав Яшкин.

В торжественной церемонии также участвовали представители власти, духовенства и университета.
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий — российский и советский религиозный деятель, врач-хирург, ученый и духовный писатель, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии. Доктор медицины (1915), доктор богословия (1959), профессор. Лауреат Сталинской премии (1946) за монографию "Очерки гнойной хирургии". Он был репрессирован и провел в ссылке в общей сложности 11 лет, в 1946 году де-факто реабилитирован. За участие в Великой Отечественной войне был награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
В Крыму Валентин Войно-Ясенецкий провел 15 последних лет жизни. Здесь он умер, здесь был похоронен. Эти 15 лет не были для него легкими – недопонимание властей и многочисленные недуги, самый тяжелый из которых - слепота.
В честь Луки Крымского в 2020 оду президентом России Владимиром Путиным учреждена одноименная медаль, которой уже награждены сотни медработников, самоотверженно выполняющих свой профессиональный долг в борьбе с коронавирусом.
Православная церковь вспоминает святителя 18 марта (обретение мощей), 11 июня (Собор святых Крыма), 5 августа и 28 декабря.
