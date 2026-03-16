Зарезала сожителя: жительница Феодосии получила 7 лет колонии - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Зарезала сожителя: жительница Феодосии получила 7 лет колонии
45-летняя жительница Феодосии отправится в колонию за убийство сожителя. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 16.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. 45-летняя жительница Феодосии отправится в колонию за убийство сожителя. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, в сентябре 2025 года подсудимая у себя дома поссорилась с сожителем и ударила его ножом. В результате мужчина скончался.Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к семи годам исправительной колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. 45-летняя жительница Феодосии отправится в колонию за убийство сожителя. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным ведомства, в сентябре 2025 года подсудимая у себя дома поссорилась с сожителем и ударила его ножом. В результате мужчина скончался.
"Женщина была задержана сотрудниками органов внутренних дел, свою вину она не признала", - сказано в сообщении.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к семи годам исправительной колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
