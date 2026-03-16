Зарезала сожителя: жительница Феодосии получила 7 лет колонии
2026-03-16T11:54
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. 45-летняя жительница Феодосии отправится в колонию за убийство сожителя. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, в сентябре 2025 года подсудимая у себя дома поссорилась с сожителем и ударила его ножом. В результате мужчина скончался.Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к семи годам исправительной колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил мать и брата: крымчанина отправили на принудительное лечениеСевастополец убил соседку по даче и получил 17,5 лет колонииФеодосиец несколько раз ударил ножом незнакомого мужчину - приговор
