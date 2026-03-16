За ходом референдума в Крыму следила вся страна - Развожаев

12 лет назад жители Крыма и Севастополя определили ход не только российской, но и мировой истории. Каждый голос стал частью общего решения — восстановить...

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. 12 лет назад жители Крыма и Севастополя определили ход не только российской, но и мировой истории. Каждый голос стал частью общего решения — восстановить справедливость и вернуться в Россию. Об этом в своем поздравлении с двенадцатой годовщиной референдума отметил глава региона Михаил Развожаев.В поздравлении он подчеркнул, что в Крыму буквально все пронизано нашей общей историей и гордостью. Здесь древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир, могилы русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят под Российскую державу. Севастополь - город‑легенда, город великой судьбы, город‑крепость и Родина русского Черноморского военного флота. Крым — это Балаклава и Керчь, Малахов курган и Сапун‑гора. Каждое из этих мест свято для нас!С общекрымским референдумом жителей полуострова поздравили в понедельник утром глава республики Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов. В своем поздравлении Аксенов подчеркнул, что крымский референдум – это общая победа. Он поблагодарил всех, кто ее приближал, благодаря кому эта победа стала возможной.В свою очередь Константинов напомнил, как 12 лет назад с самого утра на избирательных участках выстроились очереди, крымчане голосовали семьями. Все шли на участки, чтобы сделать свой выбор, чтобы восстановить историческую справедливость, нарушенную в 1954 году.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФКогда Запад признает Крым российскимАксенов оценил перспективы признания Крыма

