ВСУ ударили по больнице в Запорожской области – что известно

ВСУ ударили по больнице в Запорожской области – что известно - РИА Новости Крым, 16.03.2026

ВСУ ударили по больнице в Запорожской области – что известно

ВСУ ударили по больнице в Васильевке Запорожской области, поврежден фасад здания и автомобили. Об этом проинформировал в понедельник губернатор региона Евгений...

2026-03-16T15:51

2026-03-16T15:51

2026-03-16T15:51

обстрелы всу

атаки всу

евгений балицкий

запорожская область

васильевка

больница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по больнице в Васильевке Запорожской области, поврежден фасад здания и автомобили. Об этом проинформировал в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, предварительно персонал и пациенты больницы не пострадали. Всем ответственным службам поручено оперативно провести оценку ущерба и приступить к восстановительным работам. Медицинское учреждение продолжает работу штатно.10 марта восемь медиков погибли и еще 10 человек были ранены ударом ВСУ по медучреждению в ДНР, сообщали ранее в Минобороны России. На момент удара в медучреждении находились более 130 пациентов и около 50 человек медицинского персонала. Объект никогда не использовался в военных целях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской областиДва человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУВСУ ударили по АЗС в Запорожской области – в автобусе с детьми 4 раненых

запорожская область

васильевка

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

обстрелы всу, атаки всу, евгений балицкий, запорожская область, васильевка, больница