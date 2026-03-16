ВСУ ударили по больнице в Запорожской области – что известно
ВСУ ударили по больнице в Запорожской области – что известно
15:51 16.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по больнице в Васильевке Запорожской области, поврежден фасад здания и автомобили. Об этом проинформировал в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий.
"Со стороны ВСУ осуществлена атака на прилегающую территорию Васильевской городской больницы. В результате обстрела поврежден фасад медицинского учреждения, а также автомобили, находившиеся на парковке", – сообщил Балицкий.
По его данным, предварительно персонал и пациенты больницы не пострадали. Всем ответственным службам поручено оперативно провести оценку ущерба и приступить к восстановительным работам. Медицинское учреждение продолжает работу штатно.
10 марта восемь медиков погибли и еще 10 человек были ранены ударом ВСУ по медучреждению в ДНР, сообщали ранее в Минобороны России. На момент удара в медучреждении находились более 130 пациентов и около 50 человек медицинского персонала. Объект никогда не использовался в военных целях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области
Два человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУ
ВСУ ударили по АЗС в Запорожской области – в автобусе с детьми 4 раненых
 
16:52Семиклассник в Московской области ударил ножом одноклассника
16:48Туристы выбирают Крым для путешествий на внедорожнике
16:38Божий промысел и драйв: в Крыму отметили 12-ю годовщину референдума
16:33Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем
16:25Цены на отдых, национальный мир и украинский вопрос: интервью Аксенова
16:19Поможет ли смена власти на Украине приблизить мир – мнение Аксенова
16:16В Феодосии разгорелся крупный пожар – ветер разогнал огонь
16:10Возвращение Крыма в Россию изменило всю страну – Аксенов
15:53Как бойцы "Барс-Крым" обеспечивают безопасность региона
15:51ВСУ ударили по больнице в Запорожской области – что известно
15:44Под Севастополем водитель "Газели" въехал в "КамАЗ"- есть пострадавший
15:31Пятеро мотоциклистов заблудились в Крымских горах
14:38Двое юных крымчан ответят за мошенничество в отношении пенсионеров
14:36Газификация в Крыму: еще два района получили голубое топливо
14:24В Крыму хотят создать два новых химических предприятия
14:13Упрямая глупость бюрократов: Дмитриев предрек энергетический крах ЕС
13:54Удары по Украине: РФ громит энергообъекты и транспортные узлы врага
13:45Пожароопасный сезон начнется в Севастополе с 1 апреля
13:35Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери в людях и технике
13:22Мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Херсонщины
Лента новостейМолния