https://crimea.ria.ru/20260316/vozvraschenie-kryma-v-rossiyu-izmenilo-vsyu-stranu--aksenov-1154306208.html

Возвращение Крыма в Россию изменило всю страну – Аксенов

Возвращение Крыма в Россию изменило всю страну – Аксенов - РИА Новости Крым, 16.03.2026

Возвращение Крыма в Россию изменило всю страну – Аксенов

Возвращение Крыма в состав России изменило всю страну, люди поверили в свои силы. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью РИА... РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T16:10

2026-03-16T16:10

2026-03-16T16:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Возвращение Крыма в состав России изменило всю страну, люди поверили в свои силы. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.Он отметил, что в марте 2014 года Крым почувствовал, что вся Россия и президент Владимир Путин встали на его защиту, и этот эмоциональный порыв передался всей стране.Глава республики добавил, что Крым в составе России изменился кардинально и в лучшую сторону, хотя предстоит решить еще много задач.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал главное достижение Крыма за 12 лет в составе РоссииВ Крыму стартовал автопробег в честь 12-летия воссоединения с Россией"Встали на защиту": награждены герои "Крымской весны" из Абхазии

крым

крым, новости крыма, сергей аксенов, интервью, день воссоединения с россией