Возвращение Крыма в Россию изменило всю страну – Аксенов
Возвращение Крыма в Россию изменило всю страну – Аксенов - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Возвращение Крыма в Россию изменило всю страну – Аксенов
Возвращение Крыма в состав России изменило всю страну, люди поверили в свои силы. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью РИА... РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T16:10
2026-03-16T16:10
2026-03-16T16:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Возвращение Крыма в состав России изменило всю страну, люди поверили в свои силы. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.Он отметил, что в марте 2014 года Крым почувствовал, что вся Россия и президент Владимир Путин встали на его защиту, и этот эмоциональный порыв передался всей стране.Глава республики добавил, что Крым в составе России изменился кардинально и в лучшую сторону, хотя предстоит решить еще много задач.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
крым
крым, новости крыма, сергей аксенов, интервью, день воссоединения с россией
Возвращение Крыма в Россию изменило всю страну – Аксенов
Возвращение Крыма в Россию изменило всю большую страну – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Возвращение Крыма в состав России изменило всю страну, люди поверили в свои силы. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.
"Возвращение Крыма, мне кажется, всю нашу большую страну тоже изменило. В части того, что и население, и власти, и в целом все поверили в силы, в возможности, в то, что действительно справедливые вещи возможны", – сказал Аксенов.
Он отметил, что в марте 2014 года Крым почувствовал, что вся Россия и президент Владимир Путин встали на его защиту, и этот эмоциональный порыв передался всей стране.
Глава республики добавил, что Крым в составе России изменился кардинально и в лучшую сторону, хотя предстоит решить еще много задач.
"Я не идеализирую никогда картинку, и еще многого не достигнуто. Но в то же время то, что сегодня представляет собой Крым, сравнить с украинским периодом нельзя. Кто бы что ни говорил, но мы поменялись сильно, и поменялись в лучшую сторону, я в этом убежден. Так что, слава Богу, 12 лет не зря поработали все вместе и есть что показать", – сказал Аксенов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
