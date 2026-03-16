Вопрос "Чей Крым?" стал тестом новой системы распознавания "свой – чужой"
Вопрос "Чей Крым?" стал тестом новой системы распознавания "свой – чужой" - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Вопрос "Чей Крым?" стал тестом новой системы распознавания "свой – чужой"
РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T06:04
2026-03-16T06:04
2026-03-16T06:04
юрий светов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Во всем политическом мире были ошарашены поистине фантастической историей возвращения Крыма в Россию, которая стала возможной благодаря поразившему даже россиян единению крымчан. В итоге вопрос "Чей Крым?" стал проверочным тестом на определение признаков "свой – чужой" и остается им по сей день. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог и журналист Юрий Светов.Он отметил, что все происходившее в Крыму в 2014 году ему тогда казалось невероятным. По мнению эксперта, успех операции по возвращению Крыма и Севастополя на Родину тогда во многом предопределила тактика и стратегия действий России.Однако самое главное в истории воссоединения Крыма и Севастополя с Россией – это то, как повели себя жители полуострова, подчеркнул он."Если бы народ Крыма не ждал этого, если бы не было внутренней поддержки, это не могло бы состояться", – считает Светов.По словам эксперта, народное сопротивление крымчан и севастопольцев украинской власти в феврале 2014-го стало ярким примером того, как люди единодушно хотели перемен.Таким образом история, сделав небольшой крюк в сторону, вернулась на свое место с возвращением Крыма и Севастополя в родную страну.А вопрос о принадлежности полуострова, по словам политолога, стал для России и россиян своеобразным проверочным тестом в обновленной системе опознавания "свой – чужой".Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что день 26 февраля 2014 года стал точкой невозврата, после которой крымчане окончательно убедились, что пути с государством победившего нацизма и русофобии, в которое превратилась постмайданная Украина, разошлись навсегда.В ночь с 26 на 27 февраля сотрудники крымского спецподразделения "Беркут" вместе с добровольцами заняли блокпосты на севере Крыма. Утром 27 февраля над зданием Верховного Совета и Совета министров Крыма в Симферополе были подняты флаги Российской Федерации.Сопротивление крымчан стало переломным моментом в борьбе за спасение полуострова, а Москва таким образом получила сигнал, что Крыму необходима помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-гоДень защитника Крыма: Аксенов назвал формулу победыВ Крыму почтили память погибших у стен парламента 12 лет назад
крым
россия
украина
юрий светов, крым, россия, мнения, история, украина, общество
Вопрос "Чей Крым?" стал тестом новой системы распознавания "свой – чужой"
Фантастическая история возвращения Крыма в Россию ошарашила мир – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым.
Во всем политическом мире были ошарашены поистине фантастической историей возвращения Крыма в Россию, которая стала возможной благодаря поразившему даже россиян единению крымчан. В итоге вопрос "Чей Крым?" стал проверочным тестом на определение признаков "свой – чужой" и остается им по сей день. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил политолог и журналист Юрий Светов.
Он отметил, что все происходившее в Крыму в 2014 году ему тогда казалось невероятным. По мнению эксперта, успех операции по возвращению Крыма и Севастополя на Родину тогда во многом предопределила тактика и стратегия действий России.
"Мы – наши политики, армия, правоохранительные органы – проявили инициативу, выдумку, логистику выстроили всей операции. И весь политический мир был ошарашен – я имею в виду, за пределами России – тем, с каким блеском была проведена эта операция", – сказал гость эфира.
Однако самое главное в истории воссоединения Крыма и Севастополя с Россией – это то, как повели себя жители полуострова, подчеркнул он.
"Если бы народ Крыма не ждал этого, если бы не было внутренней поддержки, это не могло бы состояться", – считает Светов.
По словам эксперта, народное сопротивление крымчан и севастопольцев украинской власти в феврале 2014-го стало ярким примером того, как люди единодушно хотели перемен.
"Это конкретный пример, когда люди хотели... уйти из страны, в которой террор возведен уже на пьедестал и только террором обращаются с теми, кто не согласен с линией режима. И вот это единство крымчан и севастопольцев было поразительным и радовало", – прокомментировал собеседник.
Таким образом история, сделав небольшой крюк в сторону, вернулась на свое место с возвращением Крыма и Севастополя в родную страну.
А вопрос о принадлежности полуострова, по словам политолога, стал для России и россиян своеобразным проверочным тестом в обновленной системе опознавания "свой – чужой".
"И этот проверочный тест "Чей Крым?" до сих пор работает. Сразу все проявляется", – подытожил разговор и выразил такое мнение гость эфира.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что день 26 февраля 2014 года стал точкой невозврата, после которой крымчане окончательно убедились, что пути с государством победившего нацизма и русофобии, в которое превратилась постмайданная Украина, разошлись навсегда.
В ночь с 26 на 27 февраля сотрудники крымского спецподразделения "Беркут" вместе с добровольцами заняли блокпосты на севере Крыма. Утром 27 февраля над зданием Верховного Совета и Совета министров Крыма в Симферополе были подняты флаги Российской Федерации.
Сопротивление крымчан стало переломным моментом в борьбе за спасение полуострова, а Москва таким образом получила сигнал, что Крыму необходима помощь.
