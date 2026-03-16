В смертельном ДТП на трассе в Крым погибли два человека
На трассе "Новороссия" в Ростовской области в ДТП погибли два водителя

17:20 16.03.2026
 
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиДТП в Ростовской области
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе "Р-280 Новороссия" в Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
Авария произошла в 13.50 в Неклиновском районе.

"По предварительным данным, водитель Kia Soul, 1955 года рождения, не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение, после чего совершил выезд на полосу встречного движения. Там он столкнулся с авто Omoda, которым управлял 46-летний водитель", - рассказал командир ДПС МВД России по Ростовской области Павел Горбанев.

Водители обоих автомобилей скончались на месте происшествия. Также травмы получили пассажиры автомобиля Omoda - 43-х и 19-ти лет.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, проводятся следственные мероприятия.
