В СевГУ запустили тренажер для подготовки специалистов Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 16.03.2026
В СевГУ запустили тренажер для подготовки специалистов Запорожской АЭС
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В СевГУ запустили тренажер для подготовки специалистов Запорожской АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Севастопольском государственном университете запустили тренажер реактора ВВЭР-1000 для подготовки специалистов Запорожской АЭС. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале станции.
"В Севастопольском государственном университете, где проходят переподготовку действующие сотрудники Запорожской АЭС и готовят будущих работников станции, модернизирована учебная лаборатория. Здесь установлен аналитический тренажер реактора ВВЭР-1000 — такого же типа, как на энергоблоках Запорожской АЭС", – сказано в сообщении.
Тренажер представляет собой высокоточную цифровую модель энергоблока с отечественным программным обеспечением для обучения операторов и инженеров-технологов. Стоимость оборудования составила 70 миллионов рублей. Проект реализован совместно с концерном "Росэнергоатом", уточнили на ЗАЭС.
"На тренажере студенты смогут отрабатывать управление системами энергоблока, действия в нештатных ситуациях и сдавать экзамены перед допуском к работе на реальном оборудовании. Для студентов-целевиков из Энергодара это возможность еще во время обучения освоить технологии, которые используются на Запорожской АЭС", – информирует пресс-служба станции.
Летом прошлого года первые 20 студентов-практикантов из Севастопольского государственного университета прибыли на Запорожскую АЭС для знакомства с будущей профессии атомщиков. Для севастопольцев организовали обучающие курсы, встречи с руководителями и практику на полигоне по пожарной безопасности. Первые практические задания студенты выполнят в лабораториях учебно-тренировочного центра.
