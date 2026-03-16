В СевГУ запустили тренажер для подготовки специалистов Запорожской АЭС

2026-03-16T10:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Севастопольском государственном университете запустили тренажер реактора ВВЭР-1000 для подготовки специалистов Запорожской АЭС. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале станции.Тренажер представляет собой высокоточную цифровую модель энергоблока с отечественным программным обеспечением для обучения операторов и инженеров-технологов. Стоимость оборудования составила 70 миллионов рублей. Проект реализован совместно с концерном "Росэнергоатом", уточнили на ЗАЭС.Летом прошлого года первые 20 студентов-практикантов из Севастопольского государственного университета прибыли на Запорожскую АЭС для знакомства с будущей профессии атомщиков. Для севастопольцев организовали обучающие курсы, встречи с руководителями и практику на полигоне по пожарной безопасности. Первые практические задания студенты выполнят в лабораториях учебно-тренировочного центра.

