В Севастополе увеличат выплаты на открытие своего дела - РИА Новости Крым, 16.03.2026

В Севастополе безработным, которые планируют начать свой бизнес, увеличили единоразовые выплаты на открытие дела. Такое решение приняли на заседании... РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T13:11

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе безработным, которые планируют начать свой бизнес, увеличили единоразовые выплаты на открытие дела. Такое решение приняли на заседании правительства города.В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались 62 севастопольца. Среди них — участники СВО и их близкие: один защитник и два члена семьи участника специальной военной операции открыли свое дело при поддержке города, отметил губернатор.Кроме того, в Севастополе действует региональная мера для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Житель города заключает контракт с правительством региона и получает 350 тысяч. На эти деньги можно открыть бизнес, пройти переобучение, организовать подсобное хозяйство.Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года 373 семьи военнослужащих по призыву получили ежемесячное пособие на ребенка, а также единовременную выплату беременным женам.

