В Севастополе силы ПВО отразили воздушную атаку
В Севастополе силы ПВО отразили атаку ВСУ, сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T05:49
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО отразили атаку ВСУ, сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В городе была объявлена воздушная тревога. Спустя час ее отменили. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты не пострадали. Минувшей ночью в городе-герое военные также отражали атаку ВСУ, работала ПВО. После этого в городе был обнаружен сбитый беспилотник – место падения дрона оцепили, людей эвакуировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
05:49 16.03.2026 (обновлено: 05:53 16.03.2026)