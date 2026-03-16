В Севастополе силовики обнаружили в такси килограмм наркотиков
Около килограмма мефедрона обнаружили полицейские в Севастополе у злоумышленников, которые перевозили "товар" в такси. Фигурантов подозревают в попытке сбыта... РИА Новости Крым, 16.03.2026
18:07 16.03.2026
 
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. СевастополюПри силовой поддержке спецподразделения Росгвардии задержаны подозреваемые в сбыте крупной партии наркотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Около килограмма мефедрона обнаружили полицейские в Севастополе у злоумышленников, которые перевозили "товар" в такси. Фигурантов подозревают в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по Крыму и Севастополю.
"При силовой поддержке спецподразделения Росгвардии задержаны подозреваемые в сбыте крупной партии наркотиков", – сказано в сообщении.
Задержание правонарушителей при силовой поддержке бойцов спецподразделения СОБР "Сокол", состоялось во время поездки их на автомобиле такси. В ходе осмотра злоумышленников полицейские обнаружили у них сверток с почти килограммом мефедрона.
Ранее также сообщалось, что севастопольские оперативники наркоконтроля задержали ранее судимого 28-летнего мужчину, намеревавшегося сбыть крупную партию наркотиков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские полицейские пресекли наркотрафик из Евпатории
В Севастополе поймали любителя быстрых денег с партией наркотиков
Два севастопольца пойдут под суд за сбыт наркотиков через мессенджер
Силовики пресекли канал поставки наркотиков в Крым
 
18:28В Балаклаве возвращают исторический облик дому Юсупова
18:07В Севастополе силовики обнаружили в такси килограмм наркотиков
17:52Теракт ради денег: в Пензе подросток поджег станции радиосвязи
17:37Пожар в Феодосии охватил три гектара – что известно
17:31"Это не наша война": Германия отказала Трампу в помощи на Ближнем Востоке
17:20В смертельном ДТП на трассе в Крым погибли два человека
17:04На Солнце произошла сильная вспышка
16:52Семиклассник в Московской области ударил ножом одноклассника
16:48Туристы выбирают Крым для путешествий на внедорожнике
16:38Божий промысел и драйв: в Крыму отметили 12-ю годовщину референдума
16:33Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем
16:25Цены на отдых, национальный мир и украинский вопрос: интервью Аксенова
16:19Поможет ли смена власти на Украине приблизить мир – мнение Аксенова
16:16В Феодосии разгорелся крупный пожар – ветер разогнал огонь
16:10Возвращение Крыма в Россию изменило всю страну – Аксенов
15:53Как бойцы "Барс-Крым" обеспечивают безопасность региона
15:51ВСУ ударили по больнице в Запорожской области – что известно
15:44Под Севастополем водитель "Газели" въехал в "КамАЗ"- есть пострадавший
15:31Пятеро мотоциклистов заблудились в Крымских горах
14:38Двое юных крымчан ответят за мошенничество в отношении пенсионеров
Лента новостейМолния