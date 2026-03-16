В Севастополе силовики обнаружили в такси килограмм наркотиков
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Около килограмма мефедрона обнаружили полицейские в Севастополе у злоумышленников, которые перевозили "товар" в такси. Фигурантов подозревают в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по Крыму и Севастополю.
"При силовой поддержке спецподразделения Росгвардии задержаны подозреваемые в сбыте крупной партии наркотиков", – сказано в сообщении.
Задержание правонарушителей при силовой поддержке бойцов спецподразделения СОБР "Сокол", состоялось во время поездки их на автомобиле такси. В ходе осмотра злоумышленников полицейские обнаружили у них сверток с почти килограммом мефедрона.
Ранее также сообщалось, что севастопольские оперативники наркоконтроля задержали ранее судимого 28-летнего мужчину, намеревавшегося сбыть крупную партию наркотиков.
