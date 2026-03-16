В Севастополе подорожали овощи и снижаются цены на птицу
В Севастополе дорожают овощи и снижаются цены на охлажденную и замороженную курицу
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в Севастополе снизились цены на охлажденную и замороженную курицу, свежие огурцы и молоко длительного хранения. А вот яблоки, картофель, морковь и помидоры подорожали. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Рост цен на отдельные позиции, такие как яблоки, картофель, морковь и помидоры, носит объективный сезонный характер. Увеличение стоимости плодоовощной продукции обусловлено окончанием срока хранения прошлогодних плодов, затратами на их сохранность, уменьшением остатков надлежащего качества, а также колебаниями объемов урожая в тепличных хозяйствах. Динамика цен на мясную продукцию также связана с рыночными факторами", – сообщила начальник управления потребительского рынка департамента Ксения Казанджиева.
По ее информации, дефицита или "вымывания" товаров либо ажиотажа нет. Продукция на полках магазинов представлена в необходимом объеме.
В пресс-службе отметили, что для сдерживания роста стоимости продуктов и стабилизации ценообразования в Севастополе продолжает действовать механизм соглашения с торговыми сетями. В настоящее время к соглашению присоединились 10 предприятий сетевой торговли, которые объединяют 123 торговых объекта.
"Общий перечень товаров, охваченных документом, составляет 46 позиций. В рамках соглашения ритейлеры добровольно устанавливают минимальную торговую надбавку на социально значимые товары – от 0 до 15%", – подчеркнули в правительстве Севастополя.
Ранее также сообщалось
, что на продуктовых ярмарках выходного дня в Симферополе представлена исключительно крымская продукция, которая стоит здесь на 18 – 44% дешевле аналогичного товара на рынке. В числе требований к производителям, торгующим на таких ярмарках: продукция должна быть в полном ассортименте, а цены на все социальные продукты соответствовать тем, что давно устоялись.
