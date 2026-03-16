В Севастополе подорожали овощи и снижаются цены на птицу

В Севастополе подорожали овощи и снижаются цены на птицу - РИА Новости Крым, 16.03.2026

В Севастополе подорожали овощи и снижаются цены на птицу

За прошедшую неделю в Севастополе снизились цены на охлажденную и замороженную курицу, свежие огурцы и молоко длительного хранения. А вот яблоки, картофель,... РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T21:13

2026-03-16T21:13

2026-03-16T21:13

СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в Севастополе снизились цены на охлажденную и замороженную курицу, свежие огурцы и молоко длительного хранения. А вот яблоки, картофель, морковь и помидоры подорожали. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.По ее информации, дефицита или "вымывания" товаров либо ажиотажа нет. Продукция на полках магазинов представлена в необходимом объеме.В пресс-службе отметили, что для сдерживания роста стоимости продуктов и стабилизации ценообразования в Севастополе продолжает действовать механизм соглашения с торговыми сетями. В настоящее время к соглашению присоединились 10 предприятий сетевой торговли, которые объединяют 123 торговых объекта.Ранее также сообщалось, что на продуктовых ярмарках выходного дня в Симферополе представлена исключительно крымская продукция, которая стоит здесь на 18 – 44% дешевле аналогичного товара на рынке. В числе требований к производителям, торгующим на таких ярмарках: продукция должна быть в полном ассортименте, а цены на все социальные продукты соответствовать тем, что давно устоялись.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость школьных обедов хотят увеличить в Крыму"Борщевой набор" в Севастополе подешевелК концу года появится ГОСТ на русскую кухню

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, продукты, правительство севастополя, цены и тарифы