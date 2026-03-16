В Севастополе подорожали овощи и снижаются цены на птицу - РИА Новости Крым, 16.03.2026
В Севастополе подорожали овощи и снижаются цены на птицу
В Севастополе подорожали овощи и снижаются цены на птицу - РИА Новости Крым, 16.03.2026
В Севастополе подорожали овощи и снижаются цены на птицу
За прошедшую неделю в Севастополе снизились цены на охлажденную и замороженную курицу, свежие огурцы и молоко длительного хранения. А вот яблоки, картофель,... РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T21:13
2026-03-16T21:13
новости севастополя
севастополь
продукты
правительство севастополя
цены и тарифы
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в Севастополе снизились цены на охлажденную и замороженную курицу, свежие огурцы и молоко длительного хранения. А вот яблоки, картофель, морковь и помидоры подорожали. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.По ее информации, дефицита или "вымывания" товаров либо ажиотажа нет. Продукция на полках магазинов представлена в необходимом объеме.В пресс-службе отметили, что для сдерживания роста стоимости продуктов и стабилизации ценообразования в Севастополе продолжает действовать механизм соглашения с торговыми сетями. В настоящее время к соглашению присоединились 10 предприятий сетевой торговли, которые объединяют 123 торговых объекта.Ранее также сообщалось, что на продуктовых ярмарках выходного дня в Симферополе представлена исключительно крымская продукция, которая стоит здесь на 18 – 44% дешевле аналогичного товара на рынке. В числе требований к производителям, торгующим на таких ярмарках: продукция должна быть в полном ассортименте, а цены на все социальные продукты соответствовать тем, что давно устоялись.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость школьных обедов хотят увеличить в Крыму"Борщевой набор" в Севастополе подешевелК концу года появится ГОСТ на русскую кухню
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154397300_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_fc2703f8c8b260ada242c270b26425c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, продукты, правительство севастополя, цены и тарифы
В Севастополе подорожали овощи и снижаются цены на птицу

В Севастополе дорожают овощи и снижаются цены на охлажденную и замороженную курицу

21:13 16.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в Севастополе снизились цены на охлажденную и замороженную курицу, свежие огурцы и молоко длительного хранения. А вот яблоки, картофель, морковь и помидоры подорожали. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Рост цен на отдельные позиции, такие как яблоки, картофель, морковь и помидоры, носит объективный сезонный характер. Увеличение стоимости плодоовощной продукции обусловлено окончанием срока хранения прошлогодних плодов, затратами на их сохранность, уменьшением остатков надлежащего качества, а также колебаниями объемов урожая в тепличных хозяйствах. Динамика цен на мясную продукцию также связана с рыночными факторами", – сообщила начальник управления потребительского рынка департамента Ксения Казанджиева.
По ее информации, дефицита или "вымывания" товаров либо ажиотажа нет. Продукция на полках магазинов представлена в необходимом объеме.
В пресс-службе отметили, что для сдерживания роста стоимости продуктов и стабилизации ценообразования в Севастополе продолжает действовать механизм соглашения с торговыми сетями. В настоящее время к соглашению присоединились 10 предприятий сетевой торговли, которые объединяют 123 торговых объекта.
"Общий перечень товаров, охваченных документом, составляет 46 позиций. В рамках соглашения ритейлеры добровольно устанавливают минимальную торговую надбавку на социально значимые товары – от 0 до 15%", – подчеркнули в правительстве Севастополя.
Ранее также сообщалось, что на продуктовых ярмарках выходного дня в Симферополе представлена исключительно крымская продукция, которая стоит здесь на 18 – 44% дешевле аналогичного товара на рынке. В числе требований к производителям, торгующим на таких ярмарках: продукция должна быть в полном ассортименте, а цены на все социальные продукты соответствовать тем, что давно устоялись.
