В России утвердили 500 профессий для технологического лидерства

2026-03-16T11:26

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. Правительство РФ утвердило перечень профессий и специальностей, которые соответствуют задачам обеспечения технологических независимости и лидерства. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.Председатель правительства Михаил Мишустин, комментируя принятое решение на совещании с вице-премьерами 16 марта, назвал подготовку нужных экономике кадров с современными знаниями и компетенциями одной из важнейших задач всех уровней образования."Утвержденный документ станет основой для модернизации образовательных программ колледжей и вузов по профессиям и специальностям, попавшим в перечень", - отметил Мишустин.Помимо этого, в реестр вошли около 400 научных специальностей, которые определены как приоритетные в работе по достижению технологической независимости и технологического лидерства. Это искусственный интеллект и машинное обучение, физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника, лазерная физика, кристаллография, электрохимия, вирусология, интеллектуальные транспортные системы.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он обозначил главные задачи, которые стоят перед российскими властями в сферах демографии и экономики. Среди них демография и поддержка семей, сокращение инфляции, рост НДС и обеление экономики.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

