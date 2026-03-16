В России утвердили 500 профессий для технологического лидерства
Правительство РФ утвердило перечень профессий и специальностей, которые соответствуют задачам обеспечения технологических независимости и лидерства...
2026-03-16T11:26
В России утвердили перечень профессий для обеспечения технологической независимости
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. Правительство РФ утвердило перечень профессий и специальностей, которые соответствуют задачам обеспечения технологических независимости и лидерства. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.
Председатель правительства Михаил Мишустин, комментируя принятое решение на совещании с вице-премьерами 16 марта, назвал подготовку нужных экономике кадров с современными знаниями и компетенциями одной из важнейших задач всех уровней образования.
"Утвержденный документ станет основой для модернизации образовательных программ колледжей и вузов по профессиям и специальностям, попавшим в перечень", - отметил Мишустин.
Всего в списке значатся более 500 профессий и специальностей, системы подготовки по которым будут изменены. Среди крупных направлений – информатика и вычислительная техника, электроника, наноэлектроника, радиотехника и системы связи, криптография, фотоника, биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика, авиационная и ракетно-космическая техника, мехатроника и робототехника, медицина и фармацевтика.
Помимо этого, в реестр вошли около 400 научных специальностей, которые определены как приоритетные в работе по достижению технологической независимости и технологического лидерства. Это искусственный интеллект и машинное обучение, физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника, лазерная физика, кристаллография, электрохимия, вирусология, интеллектуальные транспортные системы.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он обозначил
главные задачи, которые стоят перед российскими властями в сферах демографии и экономики. Среди них демография и поддержка семей, сокращение инфляции, рост НДС и обеление экономики.
