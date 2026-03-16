В Крыму продолжат национализацию имущества врагов России – Аксенов - РИА Новости Крым, 16.03.2026
В Крыму продолжают выявлять объекты имущества врагов России, наиболее крупные из них уже национализированы властями региона. Об этом в эксклюзивном интервью РИА РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T08:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму продолжают выявлять объекты имущества врагов России, наиболее крупные из них уже национализированы властями региона. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, объекты имущества врагов России выявляются в том числе по результатам мониторинга открытых социальных сетей, а также благодаря обращениям граждан.Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщал, что за последние годы в рамках работы по национализации имущества врагов Крыма и России в собственность республики перешло имущество порядка 500 физических и юридических лиц, включающее свыше 5600 объектов, в том числе – имущество предприятий, земельные участки, дома. В 2025 году в бюджет Крыма от национализации этих объектов поступило 2,4 млрд рублей.Власти Крыма ранее направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продолжат национализировать имущество военнослужащих ВСУ - властиВ Крыму национализировали имущество украинского боксера УсикаВ Крыму практически завершили национализацию крупных активов врагов РФ
