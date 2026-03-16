Рейтинг@Mail.ru
В Крыму пенсионер принес домой со свалки 168 боеприпасов - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260316/v-krymu-pensioner-prines-domoy-so-svalki-168-boepripasov-1154371445.html
В Крыму пенсионер принес домой со свалки 168 боеприпасов
В Крыму пенсионер принес домой со свалки 168 боеприпасов
2026-03-16T10:21
оружие
мвд по республике крым
новости крыма
крым
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154371578_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_531a9f4e800a7fc0549617be594aa5f2.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154371578_183:0:1623:1080_1920x0_80_0_0_53977abd475493f1de5a4605225cf242.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
10:21 16.03.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. 168 патронов, пригодных для стрельбы, изъяли полицейские у 66-летнего жителя Раздольненского района Крыма. По словам пенсионера, он нашел боеприпасы на свалке, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Подозреваемый в хранении и сбыте оружия и боеприпасов был задержан, уточнили в ведомстве.
"В ходе осмотра зданий и сооружений, принадлежащих задержанному, оперативники обнаружили и изъяли 168 боеприпасов. Все изъятые предметы были направлены на экспертизу. Специалисты установили, что обнаруженные предметы являются спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм и укороченными пистолетными патронами кольцевого воспламенения. Все боеприпасы пригодны для производства выстрелов", - говорится в сообщении.
Пенсионер рассказал полицейским, что нашел патроны на свалке и принял решение забрать их домой.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов. Санкции данной статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы, пояснили в пресс-службе.
В настоящее время полиция продолжает выяснять все обстоятельства, устанавливает источник происхождения изъятых боеприпасов, добавили в ведомстве.
Ранее 53-летнего жителя Геленджика полицейские изъяли охотничье ружье, пистолет и 31 "модернизированную" винтовку. А в Симферопольском районе Крыма задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов - он хранил их в холодильнике.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
