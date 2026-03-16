https://crimea.ria.ru/20260316/v-krymu-pensioner-prines-domoy-so-svalki-168-boepripasov-1154371445.html

В Крыму пенсионер принес домой со свалки 168 боеприпасов

2026-03-16T10:21

оружие

мвд по республике крым

новости крыма

крым

закон и право

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154371578_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_531a9f4e800a7fc0549617be594aa5f2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. 168 патронов, пригодных для стрельбы, изъяли полицейские у 66-летнего жителя Раздольненского района Крыма. По словам пенсионера, он нашел боеприпасы на свалке, сообщили в пресс-службе МВД по республике.Подозреваемый в хранении и сбыте оружия и боеприпасов был задержан, уточнили в ведомстве.Пенсионер рассказал полицейским, что нашел патроны на свалке и принял решение забрать их домой.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов. Санкции данной статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы, пояснили в пресс-службе.В настоящее время полиция продолжает выяснять все обстоятельства, устанавливает источник происхождения изъятых боеприпасов, добавили в ведомстве.Ранее 53-летнего жителя Геленджика полицейские изъяли охотничье ружье, пистолет и 31 "модернизированную" винтовку. А в Симферопольском районе Крыма задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов - он хранил их в холодильнике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В воде и на земле: в Крыму обезвредили 1400 взрывоопасных предметовВ Ялте у местного жителя изъяли револьвер и самодельные патроныСевастополец получил два года за незаконный сбыт оружия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

