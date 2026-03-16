В Крыму пенсионер принес домой со свалки 168 боеприпасов
168 патронов, пригодных для стрельбы, изъяли полицейские у 66-летнего жителя Раздольненского района Крыма. По словам пенсионера, он нашел боеприпасы на свалке,...
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. 168 патронов, пригодных для стрельбы, изъяли полицейские у 66-летнего жителя Раздольненского района Крыма. По словам пенсионера, он нашел боеприпасы на свалке, сообщили в пресс-службе МВД по республике.Подозреваемый в хранении и сбыте оружия и боеприпасов был задержан, уточнили в ведомстве.Пенсионер рассказал полицейским, что нашел патроны на свалке и принял решение забрать их домой.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов. Санкции данной статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы, пояснили в пресс-службе.В настоящее время полиция продолжает выяснять все обстоятельства, устанавливает источник происхождения изъятых боеприпасов, добавили в ведомстве.Ранее 53-летнего жителя Геленджика полицейские изъяли охотничье ружье, пистолет и 31 "модернизированную" винтовку. А в Симферопольском районе Крыма задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов - он хранил их в холодильнике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В воде и на земле: в Крыму обезвредили 1400 взрывоопасных предметовВ Ялте у местного жителя изъяли револьвер и самодельные патроныСевастополец получил два года за незаконный сбыт оружия
В Крыму пенсионеру грозит до 4 лет тюрьмы за хранение патронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. 168 патронов, пригодных для стрельбы, изъяли полицейские у 66-летнего жителя Раздольненского района Крыма. По словам пенсионера, он нашел боеприпасы на свалке, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Подозреваемый в хранении и сбыте оружия и боеприпасов был задержан, уточнили в ведомстве.
"В ходе осмотра зданий и сооружений, принадлежащих задержанному, оперативники обнаружили и изъяли 168 боеприпасов. Все изъятые предметы были направлены на экспертизу. Специалисты установили, что обнаруженные предметы являются спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм и укороченными пистолетными патронами кольцевого воспламенения. Все боеприпасы пригодны для производства выстрелов", - говорится в сообщении.
Пенсионер рассказал полицейским, что нашел патроны на свалке и принял решение забрать их домой.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов. Санкции данной статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы, пояснили в пресс-службе.
В настоящее время полиция продолжает выяснять все обстоятельства, устанавливает источник происхождения изъятых боеприпасов, добавили в ведомстве.
Ранее 53-летнего жителя Геленджика полицейские изъяли
охотничье ружье, пистолет и 31 "модернизированную" винтовку. А в Симферопольском районе Крыма задержали мужчину
, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов - он хранил их в холодильнике.
