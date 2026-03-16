В Крыму не ждем: Аксенов высказался о сбежавших за границу артистах

2026-03-16T03:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крымчане не ждут с концертами российских артистов, уехавших за рубеж или выступавших против специальной военной операции и воссоединения полуострова с Россией. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.По мнению главы республики, зарабатывать в России такие люди не должны."Если они в этой ситуации не со страной, не с президентом, не поддерживают наших военных, (то они не должны зарабатывать в РФ – ред.). Вот в Штаты уехали – там пусть поют. Таких, как они, персонажей там хватает. Правда, ни у кого из них там карьеру выстроить не получилось", – добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

