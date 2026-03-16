В Крыму хотят создать два новых химических предприятия

СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. В Республике Крым прорабатываются проекты создания двух новых предприятий химической отрасли. Речь идет о высокотехнологичном производстве йода, а также о создании научно-производственного предприятия по разработке и выпуску синтетических волокон специального и двойного назначения, изделий и композитов на их основе. Об этом сообщили в пресс-службе минпромторга республики по итогам состоявшегося в Омске Совета по промышленности под руководством профильного министра РФ Антона Алиханова.Как отметил руководитель минпромторга Крыма Анушаван Агаджанян, химическая промышленность играет ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета страны. Участники совещания уделили особое внимание перспективам развития химической промышленности в регионах. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы модернизации производств, внедрения современных технологий, а также подготовки квалифицированных кадров для отрасли.Ранее сообщалось, что в Крыму планируют реализовать 13 инвестсоглашений на 10 миллиардов рублей. Это позволит создать больше тысячи рабочих мест в промышленной сфере. Индустриальный парк "Феодосия" на сегодняшний день имеет 13 потенциальных резидентов, что позволит привлечь в экономику Крыма свыше 10 миллиардов рублей и создать больше 1000 рабочих мест.

