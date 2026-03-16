В Крыму хотят создать два новых химических предприятия
В Крыму хотят создать два новых химических предприятия - РИА Новости Крым, 16.03.2026
В Крыму хотят создать два новых химических предприятия
В Республике Крым прорабатываются проекты создания двух новых предприятий химической отрасли. Речь идет о высокотехнологичном производстве йода, а также о... РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T14:24
2026-03-16T14:24
2026-03-16T14:32
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. В Республике Крым прорабатываются проекты создания двух новых предприятий химической отрасли. Речь идет о высокотехнологичном производстве йода, а также о создании научно-производственного предприятия по разработке и выпуску синтетических волокон специального и двойного назначения, изделий и композитов на их основе. Об этом сообщили в пресс-службе минпромторга республики по итогам состоявшегося в Омске Совета по промышленности под руководством профильного министра РФ Антона Алиханова.Как отметил руководитель минпромторга Крыма Анушаван Агаджанян, химическая промышленность играет ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета страны. Участники совещания уделили особое внимание перспективам развития химической промышленности в регионах. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы модернизации производств, внедрения современных технологий, а также подготовки квалифицированных кадров для отрасли.Ранее сообщалось, что в Крыму планируют реализовать 13 инвестсоглашений на 10 миллиардов рублей. Это позволит создать больше тысячи рабочих мест в промышленной сфере. Индустриальный парк "Феодосия" на сегодняшний день имеет 13 потенциальных резидентов, что позволит привлечь в экономику Крыма свыше 10 миллиардов рублей и создать больше 1000 рабочих мест.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый учебный класс на заводе открылся в Крыму для студентов-инженеров В Крыму делают уникальные роботизированные мойкиВ Крыму промышленность формирует треть бюджета
промышленность в крыму, производство в крыму, анушаван агаджанян, минпром крыма, минпромторг рк, новости крыма, крым
В Крыму хотят создать два новых химических предприятия
В Крыму хотят создать предприятия по производству йода и выпуску синтетических волокон
14:24 16.03.2026 (обновлено: 14:32 16.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. В Республике Крым прорабатываются проекты создания двух новых предприятий химической отрасли. Речь идет о высокотехнологичном производстве йода, а также о создании научно-производственного предприятия по разработке и выпуску синтетических волокон специального и двойного назначения, изделий и композитов на их основе. Об этом сообщили в пресс-службе минпромторга республики по итогам состоявшегося в Омске Совета по промышленности под руководством профильного министра РФ Антона Алиханова.
Как отметил руководитель минпромторга Крыма Анушаван Агаджанян, химическая промышленность играет ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета страны.
"Сегодня особенно важно развивать импортозамещающие производства. Например, сейчас потребность России в йоде практически на 100% покрывается за счет импорта. Реализация проекта по созданию производства йода в Республике Крым позволит внести вклад в снижение этой зависимости, создать новые рабочие места и укрепить промышленный потенциал Крыма", – сказал он.
Участники совещания уделили особое внимание перспективам развития химической промышленности в регионах. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы модернизации производств, внедрения современных технологий, а также подготовки квалифицированных кадров для отрасли.
Ранее сообщалось, что в Крыму планируют
реализовать 13 инвестсоглашений на 10 миллиардов рублей. Это позволит создать больше тысячи рабочих мест в промышленной сфере. Индустриальный парк "Феодосия" на сегодняшний день имеет 13 потенциальных резидентов, что позволит привлечь в экономику Крыма свыше 10 миллиардов рублей и создать больше 1000 рабочих мест.
