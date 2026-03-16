Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260316/v-krymu-khotyat-sozdat-dva-khimicheskikh-predpriyatiya-1154384584.html
В Крыму хотят создать два новых химических предприятия
2026-03-16T14:24
2026-03-16T14:32
промышленность в крыму
производство в крыму
анушаван агаджанян
минпром крыма
минпромторг рк
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110010/67/1100106784_0:0:2494:1404_1920x0_80_0_0_4675d0cd671e6e75910996f9cff3f687.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110010/67/1100106784_0:0:2494:1872_1920x0_80_0_0_9661fd9d82714ed75e5ef502661452b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Крыму хотят создать два новых химических предприятия

В Крыму хотят создать предприятия по производству йода и выпуску синтетических волокон

14:24 16.03.2026 (обновлено: 14:32 16.03.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Инновационно-технологический центр
Инновационно-технологический центр - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. В Республике Крым прорабатываются проекты создания двух новых предприятий химической отрасли. Речь идет о высокотехнологичном производстве йода, а также о создании научно-производственного предприятия по разработке и выпуску синтетических волокон специального и двойного назначения, изделий и композитов на их основе. Об этом сообщили в пресс-службе минпромторга республики по итогам состоявшегося в Омске Совета по промышленности под руководством профильного министра РФ Антона Алиханова.
Как отметил руководитель минпромторга Крыма Анушаван Агаджанян, химическая промышленность играет ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета страны.

"Сегодня особенно важно развивать импортозамещающие производства. Например, сейчас потребность России в йоде практически на 100% покрывается за счет импорта. Реализация проекта по созданию производства йода в Республике Крым позволит внести вклад в снижение этой зависимости, создать новые рабочие места и укрепить промышленный потенциал Крыма", – сказал он.

Участники совещания уделили особое внимание перспективам развития химической промышленности в регионах. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы модернизации производств, внедрения современных технологий, а также подготовки квалифицированных кадров для отрасли.
Ранее сообщалось, что в Крыму планируют реализовать 13 инвестсоглашений на 10 миллиардов рублей. Это позволит создать больше тысячи рабочих мест в промышленной сфере. Индустриальный парк "Феодосия" на сегодняшний день имеет 13 потенциальных резидентов, что позволит привлечь в экономику Крыма свыше 10 миллиардов рублей и создать больше 1000 рабочих мест.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
