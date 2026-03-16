В Феодосии разгорелся крупный пожар – ветер разогнал огонь
В Феодосии разгорелся крупный пожар – ветер разогнал огонь
В Феодосии разгорелся крупный пожар – ветер разогнал огонь - РИА Новости Крым, 16.03.2026
В Феодосии разгорелся крупный пожар – ветер разогнал огонь
В Феодосии пожарные ликвидируют масштабное возгорание камыша. Как сообщили в пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, огонь прошел участок в два... РИА Новости Крым, 16.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии пожарные ликвидируют масштабное возгорание камыша. Как сообщили в пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, огонь прошел участок в два гектара.По данным пресс-службы, сообщение о возгорании на перекрестке Керченского шоссе и улицы Чкалова поступило в 13:21. К месту выехали спасатели, представители администрации Феодосии, сотрудники Министерства обороны, предприятия "Вода Крыма", добровольная пожарная команда и волонтеры.Всего на тушение ландшафтного пожара привлечено от РСЧС 50 человек и 13 единиц техники, из них от МЧС России 14 человек и четыре единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожароопасный сезон начнется в Севастополе с 1 апреляВ Симферополе разгорелся пожар – что известноКрупный ландшафтный пожар на западе Крыма потушили
феодосия
новости крыма, феодосия, происшествия, гу мчс рф по республике крым, пожар
В Феодосии разгорелся крупный пожар – ветер разогнал огонь

В Феодосии горит камыш на площади дав гектара

16:16 16.03.2026 (обновлено: 16:49 16.03.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымЛандшафтный пожар под Судаком
Ландшафтный пожар под Судаком
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии пожарные ликвидируют масштабное возгорание камыша. Как сообщили в пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, огонь прошел участок в два гектара.
По данным пресс-службы, сообщение о возгорании на перекрестке Керченского шоссе и улицы Чкалова поступило в 13:21. К месту выехали спасатели, представители администрации Феодосии, сотрудники Министерства обороны, предприятия "Вода Крыма", добровольная пожарная команда и волонтеры.

"По прибытию первого подразделения установлено, что произошло возгорание камыша. Площадь пройденная огнем – два гектара. Быстрому распространению огня способствовала ветровая нагрузка 10 м/с. Площадь открытого горения на данный момент составляет 250 квадратных метров", – сообщили в ведомстве.

Всего на тушение ландшафтного пожара привлечено от РСЧС 50 человек и 13 единиц техники, из них от МЧС России 14 человек и четыре единицы техники.
