https://crimea.ria.ru/20260316/v-feodosii-razgorelsya-krupnyy-pozhar-1154389909.html

В Феодосии разгорелся крупный пожар – ветер разогнал огонь

В Феодосии пожарные ликвидируют масштабное возгорание камыша. Как сообщили в пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, огонь прошел участок в два...

2026-03-16T16:16

2026-03-16T16:49

новости крыма

феодосия

происшествия

гу мчс рф по республике крым

пожар

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154388992_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f8ae2c81c64612111f7df1c7b0732890.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии пожарные ликвидируют масштабное возгорание камыша. Как сообщили в пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, огонь прошел участок в два гектара.По данным пресс-службы, сообщение о возгорании на перекрестке Керченского шоссе и улицы Чкалова поступило в 13:21. К месту выехали спасатели, представители администрации Феодосии, сотрудники Министерства обороны, предприятия "Вода Крыма", добровольная пожарная команда и волонтеры.Всего на тушение ландшафтного пожара привлечено от РСЧС 50 человек и 13 единиц техники, из них от МЧС России 14 человек и четыре единицы техники.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

