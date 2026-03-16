https://crimea.ria.ru/20260316/v-feodosii-razgorelsya-krupnyy-pozhar-1154389909.html
В Феодосии разгорелся крупный пожар – ветер разогнал огонь
2026-03-16T16:49
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154388992_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f8ae2c81c64612111f7df1c7b0732890.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154388992_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ed212963ba9ab4018d1e696cbf36d4aa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, феодосия, происшествия, гу мчс рф по республике крым, пожар
В Феодосии горит камыш на площади дав гектара
16:16 16.03.2026 (обновлено: 16:49 16.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии пожарные ликвидируют масштабное возгорание камыша. Как сообщили в пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, огонь прошел участок в два гектара.
По данным пресс-службы, сообщение о возгорании на перекрестке Керченского шоссе и улицы Чкалова поступило в 13:21. К месту выехали спасатели, представители администрации Феодосии, сотрудники Министерства обороны, предприятия "Вода Крыма", добровольная пожарная команда и волонтеры.
"По прибытию первого подразделения установлено, что произошло возгорание камыша. Площадь пройденная огнем – два гектара. Быстрому распространению огня способствовала ветровая нагрузка 10 м/с. Площадь открытого горения на данный момент составляет 250 квадратных метров", – сообщили в ведомстве.
Всего на тушение ландшафтного пожара привлечено от РСЧС 50 человек и 13 единиц техники, из них от МЧС России 14 человек и четыре единицы техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
