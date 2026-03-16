Пожар в Феодосии охватил три гектара – что известно

Пожар в Феодосии охватил три гектара – что известно - РИА Новости Крым, 16.03.2026

Пожар в Феодосии охватил три гектара – что известно

Площадь пожара под Феодосией разрослась до трех гектаров, группировка сил и средств на месте увеличена. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T17:37

2026-03-16T17:37

2026-03-16T17:52

СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. Площадь пожара под Феодосией разрослась до трех гектаров, группировка сил и средств на месте увеличена. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.Сообщение о возгорании на перекрестке Керченского шоссе и улицы Чкалова поступило в 13:21. Изначально горели 2 га растительности, сейчас ветер "разогнал" пожар и увеличил площадь.На место дополнительно направлена группировка ГУ МЧС, силы "Крым-Спас", сотрудники лесоохотничьего хозяйства и местной администрации. Работа осложняется тем, что очаги возгорания находятся в болотистой и труднодоступной местности. Угрозы городу нет, подчеркнули в спасательном ведомстве.Всего для ликвидации пожара привлечено от РСЧС 77 человек и 20 единиц техники.

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, крым, новости крыма, феодосия, происшествия, гу мчс рф по республике крым