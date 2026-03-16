Пожар в Феодосии охватил три гектара – что известно
В Феодосии площадь ландшафтного пожара выросла до трех гектаров
17:37 16.03.2026 (обновлено: 17:52 16.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. Площадь пожара под Феодосией разрослась до трех гектаров, группировка сил и средств на месте увеличена. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.
Сообщение о возгорании на перекрестке Керченского шоссе и улицы Чкалова поступило в 13:21. Изначально горели 2 га растительности, сейчас ветер "разогнал" пожар и увеличил площадь.
"Из-за сильного ветра и труднодоступной болотистой местности, площадь возгорания увеличилась до 3 га - это территория, пройденная огнем. Площадь открытого горения составляет 250 кв.м", – сказано в сообщении.
На место дополнительно направлена группировка ГУ МЧС, силы "Крым-Спас", сотрудники лесоохотничьего хозяйства и местной администрации. Работа осложняется тем, что очаги возгорания находятся в болотистой и труднодоступной местности.
Угрозы городу нет, подчеркнули в спасательном ведомстве.
Всего для ликвидации пожара привлечено от РСЧС 77 человек и 20 единиц техники.
Читайте также на РИА Новости Крым: