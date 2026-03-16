Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Феодосии охватил три гектара – что известно - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260316/v-feodosii-razgoraetsya-pozhar--ploschad-vozgoraniya-uvelichilas-1154394429.html
Пожар в Феодосии охватил три гектара – что известно
Пожар в Феодосии охватил три гектара – что известно
Площадь пожара под Феодосией разрослась до трех гектаров, группировка сил и средств на месте увеличена. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 16.03.2026
Площадь пожара под Феодосией разрослась до трех гектаров, группировка сил и средств на месте увеличена. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 16.03.2026
пожар, крым, новости крыма, феодосия, происшествия, гу мчс рф по республике крым
Пожар в Феодосии охватил три гектара – что известно

В Феодосии площадь ландшафтного пожара выросла до трех гектаров

17:37 16.03.2026 (обновлено: 17:52 16.03.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Феодосии
Пожар в Феодосии
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. Площадь пожара под Феодосией разрослась до трех гектаров, группировка сил и средств на месте увеличена. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.
Сообщение о возгорании на перекрестке Керченского шоссе и улицы Чкалова поступило в 13:21. Изначально горели 2 га растительности, сейчас ветер "разогнал" пожар и увеличил площадь.

"Из-за сильного ветра и труднодоступной болотистой местности, площадь возгорания увеличилась до 3 га - это территория, пройденная огнем. Площадь открытого горения составляет 250 кв.м", – сказано в сообщении.

© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Феодосии
Пожар в Феодосии
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Пожар в Феодосии
На место дополнительно направлена группировка ГУ МЧС, силы "Крым-Спас", сотрудники лесоохотничьего хозяйства и местной администрации. Работа осложняется тем, что очаги возгорания находятся в болотистой и труднодоступной местности.
Угрозы городу нет, подчеркнули в спасательном ведомстве.
Всего для ликвидации пожара привлечено от РСЧС 77 человек и 20 единиц техники.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Феодосии
Пожар в Феодосии
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Пожар в Феодосии
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ПожарКрымНовости КрымаФеодосияПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
