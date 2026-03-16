В двух районах Крыма газифицированы еще четыре села

В двух районах Крыма газифицированы еще четыре села - РИА Новости Крым, 16.03.2026

В двух районах Крыма газифицированы еще четыре села

В Симферопольском и Нижнегорском районах Крыма газифицированы еще четыре села. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T10:25

2026-03-16T10:25

2026-03-16T10:25

газификация крыма

сергей аксенов

крым

новости крыма

газоснабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Симферопольском и Нижнегорском районах Крыма газифицированы еще четыре села. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Чтобы обеспечить природным газом населенные пункты Нижнегорского района, было построено свыше 20 км газораспределительных сетей. К этому времени подано 135 заявок на подключение, а техническая возможность создана для 482 потребителей. В селе Мазанка 41-километровй газопровод строят в четыре этапа, в рамках первых двух уже построено свыше 14 км. К сетям смогут присоединиться 210 домовладений.Сети построены за счет бюджета региона, в Нижнегорском районе – на 243 млн, в Мазанке – на 627 млн рублей. Не газифицированными сейчас остаются 458 населенных пунктов Крыма из 1019, отметил глава республики. Он добавил, что работу продолжат.Населенные пункты Крыма газифицированы более чем на 83,5%, что на 7% выше, чем в среднем по Российской Федерации, и газификация продолжается, сообщал ранее министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

крым

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

газификация крыма, сергей аксенов, крым, новости крыма, газоснабжение