В двух районах Крыма газифицированы еще четыре села
В двух районах Крыма газифицированы еще четыре села - РИА Новости Крым, 16.03.2026
В двух районах Крыма газифицированы еще четыре села
В Симферопольском и Нижнегорском районах Крыма газифицированы еще четыре села. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T10:25
2026-03-16T10:25
2026-03-16T10:25
газификация крыма
сергей аксенов
крым
новости крыма
газоснабжение
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Симферопольском и Нижнегорском районах Крыма газифицированы еще четыре села. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Чтобы обеспечить природным газом населенные пункты Нижнегорского района, было построено свыше 20 км газораспределительных сетей. К этому времени подано 135 заявок на подключение, а техническая возможность создана для 482 потребителей. В селе Мазанка 41-километровй газопровод строят в четыре этапа, в рамках первых двух уже построено свыше 14 км. К сетям смогут присоединиться 210 домовладений.Сети построены за счет бюджета региона, в Нижнегорском районе – на 243 млн, в Мазанке – на 627 млн рублей. Не газифицированными сейчас остаются 458 населенных пунктов Крыма из 1019, отметил глава республики. Он добавил, что работу продолжат.Населенные пункты Крыма газифицированы более чем на 83,5%, что на 7% выше, чем в среднем по Российской Федерации, и газификация продолжается, сообщал ранее министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подключение к сетям газоснабжения: кто имеет право на льготы в КрымуВ степном Крыму газифицировали еще три селаГазификация Крыма: как реализуется программа и что сделают до конца года
крым
2026
газификация крыма, сергей аксенов, крым, новости крыма, газоснабжение
В двух районах Крыма газифицированы еще четыре села
В Симферопольском и Нижнегорском районах газифицированы еще четыре села – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Симферопольском и Нижнегорском районах Крыма газифицированы еще четыре села. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Сегодня голубое топливо приходит в села Двуречье, Кирсановка, Лиственное Нижнегорского района и в село Мазанка Симферопольского района", – проинформировал Аксенов в своем Telegram-канале.
Чтобы обеспечить природным газом населенные пункты Нижнегорского района, было построено свыше 20 км газораспределительных сетей. К этому времени подано 135 заявок на подключение, а техническая возможность создана для 482 потребителей. В селе Мазанка 41-километровй газопровод строят в четыре этапа, в рамках первых двух уже построено свыше 14 км. К сетям смогут присоединиться 210 домовладений.
"Во всех четырех селах монтаж газопроводов-вводов до границ земельных участков для газификации домов осуществлен, согласно поручению президента, без привлечения средств населения. В настоящее время идет процесс заключения договоров предприятием "Крымгазсети" с заявителями на выполнение строительно-монтажных работ внутри границ их участков", – написал Аксенов.
Сети построены за счет бюджета региона, в Нижнегорском районе – на 243 млн, в Мазанке – на 627 млн рублей. Не газифицированными сейчас остаются 458 населенных пунктов Крыма из 1019, отметил глава республики. Он добавил, что работу продолжат.
Населенные пункты Крыма газифицированы более чем на 83,5%,
что на 7% выше, чем в среднем по Российской Федерации, и газификация продолжается, сообщал ранее министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
