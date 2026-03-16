В Балаклаве возвращают исторический облик дому Юсупова

СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. В Балаклаве на Таврической набережной восстанавливают объект культурного наследия – охотничий домик князя Юсупова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, восстанавливает здание частный инвестор.Дому Юсупова вернут исторический облик начала XX века: демонтируют все поздние конструкции, укрепят фундамент и стены, вернут утраченный балкон и видовую террасу, карнизы, парапеты с традиционной черепицей "татарка". Фасадам вернут историческую цветовую гамму, установленную в ходе химико-технологических исследований.После реставрации здание снова станет общественным пространством. Здесь планируется открыть ресторан, а прилегающую территорию полностью благоустроить: террасы выложить брусчаткой, разместить одноэтажное некапитальное сооружение с кухней и техническими помещениями.Это уже не первый объект, который восстанавливают в Балаклаве. Ранее начались работы в кинотеатре "Родина", также будут приведены в порядок "Дача Щербина", "Дача врача Педькова", "Дача Соколовой" и "Дом Михайли, городского головы Севастополя". Также сообщалось, что во время реставрационных работ на объекте культурного наследия "Родина" произошло частичное осыпание одной из стен.
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. В Балаклаве на Таврической набережной восстанавливают объект культурного наследия – охотничий домик князя Юсупова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Проект его реставрации уже находится на государственной экспертизе и согласовывается в Севнаследии. Впереди колоссальная работа и серьезные инвестиции, ведь степень износа некоторых конструкций доходит до 80%", – рассказал губернатор.
По его словам, восстанавливает здание частный инвестор.
Дому Юсупова вернут исторический облик начала XX века: демонтируют все поздние конструкции, укрепят фундамент и стены, вернут утраченный балкон и видовую террасу, карнизы, парапеты с традиционной черепицей "татарка". Фасадам вернут историческую цветовую гамму, установленную в ходе химико-технологических исследований.
После реставрации здание снова станет общественным пространством. Здесь планируется открыть ресторан, а прилегающую территорию полностью благоустроить: террасы выложить брусчаткой, разместить одноэтажное некапитальное сооружение с кухней и техническими помещениями.
Это уже не первый объект, который восстанавливают в Балаклаве. Ранее начались работы в кинотеатре "Родина", также будут приведены в порядок "Дача Щербина", "Дача врача Педькова", "Дача Соколовой" и "Дом Михайли, городского головы Севастополя". Также сообщалось, что во время реставрационных работ на объекте культурного наследия "Родина" произошло частичное осыпание одной из стен.
