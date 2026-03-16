https://crimea.ria.ru/20260316/v-balaklave-vozvraschayut-istoricheskiy-oblik-domu-yusupova-1154390538.html

В Балаклаве возвращают исторический облик дому Юсупова

2026-03-16T18:28

балаклава

новости севастополя

севастополь

михаил развожаев

история

реставрация

благоустройство

городская среда

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154387482_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_76ce4ba4dbce242a713832eb5a8e365f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. В Балаклаве на Таврической набережной восстанавливают объект культурного наследия – охотничий домик князя Юсупова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, восстанавливает здание частный инвестор.Дому Юсупова вернут исторический облик начала XX века: демонтируют все поздние конструкции, укрепят фундамент и стены, вернут утраченный балкон и видовую террасу, карнизы, парапеты с традиционной черепицей "татарка". Фасадам вернут историческую цветовую гамму, установленную в ходе химико-технологических исследований.После реставрации здание снова станет общественным пространством. Здесь планируется открыть ресторан, а прилегающую территорию полностью благоустроить: террасы выложить брусчаткой, разместить одноэтажное некапитальное сооружение с кухней и техническими помещениями.Это уже не первый объект, который восстанавливают в Балаклаве. Ранее начались работы в кинотеатре "Родина", также будут приведены в порядок "Дача Щербина", "Дача врача Педькова", "Дача Соколовой" и "Дом Михайли, городского головы Севастополя". Также сообщалось, что во время реставрационных работ на объекте культурного наследия "Родина" произошло частичное осыпание одной из стен.

https://crimea.ria.ru/20260315/pri-rekekspozitsii-livadiyskogo-dvortsa-ispolzuyut-novye-tekhnologii-1154323619.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

