Упрямая глупость бюрократов: Дмитриев предрек энергетический крах ЕС - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Упрямая глупость бюрократов: Дмитриев предрек энергетический крах ЕС
Упрямая глупость бюрократов: Дмитриев предрек энергетический крах ЕС
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Чиновники ЕС ввергают собственные страны в масштабный энергетический кризис из-за отказа от российских энергоресурсов. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Главы евродипломатии Кайя Каллас ранее перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза назвала "опасным прецедентом" ослабление санкций США против нефти РФ и призвала "усиливать санкционное давление".
"Упрямая глупость бюрократов ЕС неизменно поражает. Слепо скандируя "нет российской энергии", они ввергают Европу в масштабный энергетический кризис, созданный ими самими", – цитирует РИА Новости выдержку из поста Дмитриева в соцсети X.
Как отметил спецпредставитель российского президента, в итоге Европа получает деиндустриализацию, массовую безработицу, стремительный рост счетов за электроэнергию, инфляцию, банкротства и общественное негодование.
"Адаптируйтесь или уходите в отставку. Скоро", – подытожил он, обращаясь к еврочиновникам.
Лидеры ЕС скоро начнут своими руками восстанавливать "Северный поток - 2" из-за резкого роста цен на газ в Европе, заявлял ранее Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х. Глава РФПИ тогда напоминал, что цены на газ в Европе выросли на 97% и стоимость "голубого топлива" будет еще "намного выше".
Также Дмитриев отмечал, что многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики.
Президент России Владимир Путин сообщал, что РФ продолжает поставлять нефть и газ в те страны, которые и сами являются надежными контрагентами. Также он подчеркивал, что Москва готова работать и с Европой в вопросе поставок нефти и газа, но нужны сигналы об их готовности.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала Европу "разобраться" с Трампом
Мединский высмеял слова Каллас о "нападении России на 19 стран"
"Есть хорошая новость": Таиланд готов покупать российскую нефть
 
14:38Двое юных крымчан ответят за мошенничество в отношении пенсионеров
14:36Газификация в Крыму: еще два района получили голубое топливо
14:24В Крыму хотят создать два новых химических предприятия
14:13Упрямая глупость бюрократов: Дмитриев предрек энергетический крах ЕС
13:54Удары по Украине: РФ громит энергообъекты и транспортные узлы врага
13:45Пожароопасный сезон начнется в Севастополе с 1 апреля
13:35Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери в людях и технике
13:22Мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Херсонщины
13:16Российские военные за сутки сбили полтысячи вражеских дронов
13:11В Севастополе увеличат выплаты на открытие своего дела
12:52Объединяющая весна: как выбор крымчан сплотил всю Россию
12:40В ДТП в Крыму три человека погибли и 26 получили ранения
12:18Триумфальный выход: в Ялте стартует парад тюльпанов
12:09Крымский мост сейчас - данные по очередям после открытия движения
12:04Комета ATLAS приближается к самой крупной планете Солнечной системы
11:54Зарезала сожителя: жительница Феодосии получила 7 лет колонии
11:49Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае локализовали
11:44Крымский мост открыт для проезда
11:26В России утвердили 500 профессий для технологического лидерства
11:19Севастопольца будут судить за растление малолетних
Лента новостейМолния