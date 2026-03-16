https://crimea.ria.ru/20260316/upryamaya-glupost-byurokratov-dmitriev-predrek-energeticheskiy-krakh-es-1154384388.html

Упрямая глупость бюрократов: Дмитриев предрек энергетический крах ЕС

Чиновники ЕС ввергают собственные страны в масштабный энергетический кризис из-за отказа от российских энергоресурсов. Об этом заявил глава Российского фонда...

2026-03-16T14:13

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151674755_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_0a5c9965186ceb29541b2d252d79c4d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Чиновники ЕС ввергают собственные страны в масштабный энергетический кризис из-за отказа от российских энергоресурсов. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Главы евродипломатии Кайя Каллас ранее перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза назвала "опасным прецедентом" ослабление санкций США против нефти РФ и призвала "усиливать санкционное давление".Как отметил спецпредставитель российского президента, в итоге Европа получает деиндустриализацию, массовую безработицу, стремительный рост счетов за электроэнергию, инфляцию, банкротства и общественное негодование."Адаптируйтесь или уходите в отставку. Скоро", – подытожил он, обращаясь к еврочиновникам.Лидеры ЕС скоро начнут своими руками восстанавливать "Северный поток - 2" из-за резкого роста цен на газ в Европе, заявлял ранее Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х. Глава РФПИ тогда напоминал, что цены на газ в Европе выросли на 97% и стоимость "голубого топлива" будет еще "намного выше".Также Дмитриев отмечал, что многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики.Президент России Владимир Путин сообщал, что РФ продолжает поставлять нефть и газ в те страны, которые и сами являются надежными контрагентами. Также он подчеркивал, что Москва готова работать и с Европой в вопросе поставок нефти и газа, но нужны сигналы об их готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала Европу "разобраться" с ТрампомМединский высмеял слова Каллас о "нападении России на 19 стран""Есть хорошая новость": Таиланд готов покупать российскую нефть

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

