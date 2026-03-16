Рейтинг@Mail.ru
Украина стала полигоном для освоения Западом навыков ведения войны БПЛА - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260316/ukraina-stala-poligonom-dlya-osvoeniya-zapadom-navykov-vedeniya-voyny-bpla-1154377393.html
Украина стала полигоном для освоения Западом навыков ведения войны БПЛА
Украина стала полигоном для освоения Западом навыков ведения войны БПЛА - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Украина стала полигоном для освоения Западом навыков ведения войны БПЛА
Украина стала полигоном, на котором около 20 стран Запада, объединившиеся в так называемый дронный консорциум, набираются опыта ведения войны с использованием... РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T20:07
2026-03-16T20:07
сергей горбачев
мнения
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
ближний восток
иран
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135420454_0:177:1015:748_1920x0_80_0_0_1a4abf92a915fb6f34dd6198f2adcdb8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Украина стала полигоном, на котором около 20 стран Запада, объединившиеся в так называемый дронный консорциум, набираются опыта ведения войны с использованием беспилотных технологий. Навыки уже применяют в конфликте на Ближнем Востоке, и усиление атак БПЛА на регионы РФ в определенной мере связано с эскалацией вокруг Ирана. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал капитан 1-го ранга запаса, историк флота Сергей Горбачев.Комментируя существенное усиление и масштабирование атак Украины с использованием ударных беспилотников на регионы России, в том числе Республику Крым, Севастополь, Кубань и Москву, Горбачев отметил, что считает это лишь частично привязкой к знаковым для РФ датами, 16 и 18 марта.Референдум в Крыму 16 марта 2014 года – как это было"Безусловно, украинские ципсошные структуры и спецслужбы стараются привязывать такие ударные моменты к чему-то, к каким-то датам. Но в данном случае идет эскалация, и она обусловлена целым рядом факторов, связанных в том числе и с тем, что активно действует так называемый дронный консорциум", – сказал Горбачев.В него, по словам эксперта, входят "порядка 20 стран Запада, которые являются ведущими в этом направлении техники и вооружений" и объединились, чтобы помочь ВСУ и у них поучиться ведению "беспилотных войн".По его словам, приобретаемый западными военными в ходе боевых действий на Украине опыт использования дронов уже активно применяется на Ближнем Востоке."Это мы видим по тем событиям, которые происходят вокруг Ирана, стран Персидского залива, и они развиваются. И это же демонстрация технологического, организационного, тактического и, может быть даже оперативно-стратегического характера изменений, произошедших на поле боя. То есть Украина стала тем полигоном, на котором именно дроновые вопросы отрабатываются", – добавил эксперт.По его словам, подготовка к атакам на Ближнем Востоке потребовала более масштабных испытаний дронов, чем также можно объяснить рост числа атак на регионы РФ и количество используемых беспилотников во время одного налета."Кроме того, естественно, мы действуем эффективно в этом же направлении, и интенсивность боевых действий, соответственно, возросла", – добавил Горбачев.Плюс ко всему, политический аспект на фоне происходящего вокруг Ирана и стран Персидского залива отражается и на формате атак ВСУ на российские регионы, считает Горбачев.Помимо этого, в числе причин усиления в последние недели беспилотных атак "присутствуют и моменты, связанные с вопросами экономики, обеспечения энергосистемы, личные – целый клубок", заключил Горбачев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе силы ПВО отразили воздушную атаку 250 беспилотников пытались атаковать Москву в течение двух дней Нефтебаза горит на Кубани после атаки ВСУ
ближний восток
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135420454_0:0:1033:775_1920x0_80_0_0_621b0c6e980d09510fd0e8413af0432c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей горбачев, мнения, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), ближний восток, иран, всу (вооруженные силы украины)
Украина стала полигоном для освоения Западом навыков ведения войны БПЛА

Усиление атак ВСУ на Россию косвенно связано с событиями вокруг Ирана – военный эксперт

20:07 16.03.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Украина стала полигоном, на котором около 20 стран Запада, объединившиеся в так называемый дронный консорциум, набираются опыта ведения войны с использованием беспилотных технологий. Навыки уже применяют в конфликте на Ближнем Востоке, и усиление атак БПЛА на регионы РФ в определенной мере связано с эскалацией вокруг Ирана. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал капитан 1-го ранга запаса, историк флота Сергей Горбачев.
Комментируя существенное усиление и масштабирование атак Украины с использованием ударных беспилотников на регионы России, в том числе Республику Крым, Севастополь, Кубань и Москву, Горбачев отметил, что считает это лишь частично привязкой к знаковым для РФ датами, 16 и 18 марта.
Референдум в Крыму 16 марта 2014 года – как это было
"Безусловно, украинские ципсошные структуры и спецслужбы стараются привязывать такие ударные моменты к чему-то, к каким-то датам. Но в данном случае идет эскалация, и она обусловлена целым рядом факторов, связанных в том числе и с тем, что активно действует так называемый дронный консорциум", – сказал Горбачев.
В него, по словам эксперта, входят "порядка 20 стран Запада, которые являются ведущими в этом направлении техники и вооружений" и объединились, чтобы помочь ВСУ и у них поучиться ведению "беспилотных войн".

"Что этот консорциум делает? Он объединил усилия – производственную, научную и техническую мысль, – с тем чтобы поддержать Украину и заодно использовать опыт вооруженных сил Украины и их силовых структур применительно к себе. Это и реанимация их военно-промышленного комплекса, и кадровая подготовка, и бизнес, и прочее", – сказал Горбачев.

По его словам, приобретаемый западными военными в ходе боевых действий на Украине опыт использования дронов уже активно применяется на Ближнем Востоке.
"Это мы видим по тем событиям, которые происходят вокруг Ирана, стран Персидского залива, и они развиваются. И это же демонстрация технологического, организационного, тактического и, может быть даже оперативно-стратегического характера изменений, произошедших на поле боя. То есть Украина стала тем полигоном, на котором именно дроновые вопросы отрабатываются", – добавил эксперт.
По его словам, подготовка к атакам на Ближнем Востоке потребовала более масштабных испытаний дронов, чем также можно объяснить рост числа атак на регионы РФ и количество используемых беспилотников во время одного налета.
"Кроме того, естественно, мы действуем эффективно в этом же направлении, и интенсивность боевых действий, соответственно, возросла", – добавил Горбачев.
Плюс ко всему, политический аспект на фоне происходящего вокруг Ирана и стран Персидского залива отражается и на формате атак ВСУ на российские регионы, считает Горбачев.
"Зеленский (Владимир, глава киевского режима – ред.) оказался в тени... и такими действиями Киев стремится привлечь, реанимировать внимание к себе внимание, доказать свою востребованность и кредитоспособность. Образно говоря, выйти на ковер и соответствующим образом доложить", – сказал эксперт.
Помимо этого, в числе причин усиления в последние недели беспилотных атак "присутствуют и моменты, связанные с вопросами экономики, обеспечения энергосистемы, личные – целый клубок", заключил Горбачев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сергей ГорбачевМненияАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Ближний ВостокИранВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
