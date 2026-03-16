Украина стала полигоном для освоения Западом навыков ведения войны БПЛА

2026-03-16T20:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Украина стала полигоном, на котором около 20 стран Запада, объединившиеся в так называемый дронный консорциум, набираются опыта ведения войны с использованием беспилотных технологий. Навыки уже применяют в конфликте на Ближнем Востоке, и усиление атак БПЛА на регионы РФ в определенной мере связано с эскалацией вокруг Ирана. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал капитан 1-го ранга запаса, историк флота Сергей Горбачев.Комментируя существенное усиление и масштабирование атак Украины с использованием ударных беспилотников на регионы России, в том числе Республику Крым, Севастополь, Кубань и Москву, Горбачев отметил, что считает это лишь частично привязкой к знаковым для РФ датами, 16 и 18 марта.Референдум в Крыму 16 марта 2014 года – как это было"Безусловно, украинские ципсошные структуры и спецслужбы стараются привязывать такие ударные моменты к чему-то, к каким-то датам. Но в данном случае идет эскалация, и она обусловлена целым рядом факторов, связанных в том числе и с тем, что активно действует так называемый дронный консорциум", – сказал Горбачев.В него, по словам эксперта, входят "порядка 20 стран Запада, которые являются ведущими в этом направлении техники и вооружений" и объединились, чтобы помочь ВСУ и у них поучиться ведению "беспилотных войн".По его словам, приобретаемый западными военными в ходе боевых действий на Украине опыт использования дронов уже активно применяется на Ближнем Востоке."Это мы видим по тем событиям, которые происходят вокруг Ирана, стран Персидского залива, и они развиваются. И это же демонстрация технологического, организационного, тактического и, может быть даже оперативно-стратегического характера изменений, произошедших на поле боя. То есть Украина стала тем полигоном, на котором именно дроновые вопросы отрабатываются", – добавил эксперт.По его словам, подготовка к атакам на Ближнем Востоке потребовала более масштабных испытаний дронов, чем также можно объяснить рост числа атак на регионы РФ и количество используемых беспилотников во время одного налета."Кроме того, естественно, мы действуем эффективно в этом же направлении, и интенсивность боевых действий, соответственно, возросла", – добавил Горбачев.Плюс ко всему, политический аспект на фоне происходящего вокруг Ирана и стран Персидского залива отражается и на формате атак ВСУ на российские регионы, считает Горбачев.Помимо этого, в числе причин усиления в последние недели беспилотных атак "присутствуют и моменты, связанные с вопросами экономики, обеспечения энергосистемы, личные – целый клубок", заключил Горбачев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе силы ПВО отразили воздушную атаку 250 беспилотников пытались атаковать Москву в течение двух дней Нефтебаза горит на Кубани после атаки ВСУ

