Украина не смогла остановить наступление российских войск – Герасимов
Украина не смогла остановить наступление российских войск – Герасимов - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Украина не смогла остановить наступление российских войск – Герасимов
За две недели войска Российской Федерации взяли под контроль 12 населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе проверки... РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T19:55
2026-03-16T19:55
2026-03-16T20:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. За две недели войска Российской Федерации взяли под контроль 12 населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач "Южной" группировки войск.По информации начальника Генштаба ВС РФ, "Южная" группировка войск наступает, ВСУ пытаются не допустить прорыва обороны в районе славянско-краматорско-константиновского укрепрайона. При этом Герасимов также отметил успехи группировки в освобождении ДНР и поставил ей задачи на дальнейшие действия.По информации начальника Генштаба, передний край боевых действий отодвинут от Северска на запад более чем на 12 километров.Кроме того, Герасимов сообщил, что самые активные боевые действия продолжаются на краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки войск "Запад" ведут бои по освобождению Красного Лимана.Также, по его данным, группировка войск "Север" продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. В марте взяты под контроль пять населенных пунктов.
генштаб мо рф, министерство обороны рф, валерий герасимов, вооруженные силы россии, новости сво, украина, потери всу
Украина не смогла остановить наступление российских войск – Герасимов
Герасимов: Киев не смог остановить наступление российских войск – идет продвижение ВС РФ
19:55 16.03.2026 (обновлено: 20:17 16.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. За две недели войска Российской Федерации взяли под контроль 12 населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач "Южной" группировки войск.
"Объединенная группировка войск за две недели марта освободила 12 населенных пунктов", – проинформировал Герасимов.
По информации начальника Генштаба ВС РФ, "Южная" группировка войск наступает, ВСУ пытаются не допустить прорыва обороны в районе славянско-краматорско-константиновского укрепрайона. При этом Герасимов также отметил успехи группировки в освобождении ДНР и поставил ей задачи на дальнейшие действия.
По информации начальника Генштаба, передний край боевых действий отодвинут от Северска на запад более чем на 12 километров.
"Передний край боевых действий отодвинут от города Северск на запад более чем на 12 километров", – приводит заявление начальника Генштаба Минобороны.
Кроме того, Герасимов сообщил, что самые активные боевые действия продолжаются на краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки войск "Запад" ведут бои по освобождению Красного Лимана.
"Наиболее активные боевые действия продолжаются на краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки ("Запад" – ред.) ведут бои по освобождению Красного Лимана", – сказано в заявлении начальника Генштаба ВС РФ.
Также, по его данным, группировка войск "Север" продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. В марте взяты под контроль пять населенных пунктов.
"Группировка войск "Север" продолжает создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. В марте взяты под контроль пять населенных пунктов: Бобылевка, Рогозное, Червоная Заря и Малая Бобылевка в Сумской, Круглое в Харьковской областях" – сообщил Герасимов.
