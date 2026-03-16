Украина не смогла остановить наступление российских войск – Герасимов - РИА Новости Крым, 16.03.2026

За две недели войска Российской Федерации взяли под контроль 12 населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе проверки...

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. За две недели войска Российской Федерации взяли под контроль 12 населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач "Южной" группировки войск.По информации начальника Генштаба ВС РФ, "Южная" группировка войск наступает, ВСУ пытаются не допустить прорыва обороны в районе славянско-краматорско-константиновского укрепрайона. При этом Герасимов также отметил успехи группировки в освобождении ДНР и поставил ей задачи на дальнейшие действия.По информации начальника Генштаба, передний край боевых действий отодвинут от Северска на запад более чем на 12 километров.Кроме того, Герасимов сообщил, что самые активные боевые действия продолжаются на краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки войск "Запад" ведут бои по освобождению Красного Лимана.Также, по его данным, группировка войск "Север" продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. В марте взяты под контроль пять населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "ЦентрУкраина стала полигоном для освоения Западом навыков ведения войны БПЛАКиев ежедневно теряет одного боевика в минуту на фронтах СВО

