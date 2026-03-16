https://crimea.ria.ru/20260316/turisty-vybirayut-krym-dlya-puteshestviy-na-vnedorozhnike--1154386077.html
Туристы выбирают Крым для путешествий на внедорожнике
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111682/20/1116822041_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_bb1aab27ed358367f76df69681214fc6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111682/20/1116822041_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a4d315f29cf131fc666402e5662bea8e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Крым вошел в топ-10 направлений для весенних путешествий на внедорожнике
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Крым вошел в десятку самых популярных направлений для путешествий на внедорожнике весной. Таковы данные российских сервисов "Авито Путешествия" и "Авито Авто", которые есть в распоряжении РИА Новости.
По данным аналитиков, Крым оказался на пятой строчке рейтинга. Средняя стоимость аренды квартир в сутки на курортах полуострова составляет 3,4 тысячи рублей, загородного жилья – 8,7 тысяч рублей.
Также в первой пятерке Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Карелия. В десятке – Мурманская область, Пермский край, Алтай, Сахалинская и Свердловская области.
"Если хочется поймать раннюю весну и больше солнца, логично поехать в регионы юга и Кавказа. В Дагестане можно отправиться к Сулакскому каньону, бархану Сарыкум и бирюзовому Чиркейскому водохранилищу. В Кабардино-Балкарии можно пуститься в путешествие к плато Бермамыт, а в Крыму устроить тур по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы", – советуют эксперты сервисов.
Также отмечается, что за последние шесть месяцев зафиксирован рост спроса на полноприводные кроссоверы и внедорожники с пробегом не старше 10 лет.
Как сообщалось, Евпатория, Феодосия и Симферополь вошли в десятку самых экономных направлений
для отдыха в марте 2026 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: