https://crimea.ria.ru/20260316/turisty-vybirayut-krym-dlya-puteshestviy-na-vnedorozhnike--1154386077.html

Туристы выбирают Крым для путешествий на внедорожнике

Туристы выбирают Крым для путешествий на внедорожнике - РИА Новости Крым, 16.03.2026

Туристы выбирают Крым для путешествий на внедорожнике

Крым вошел в десятку самых популярных направлений для путешествий на внедорожнике весной. Таковы данные российских сервисов "Авито Путешествия" и "Авито Авто",... РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T16:48

2026-03-16T16:48

2026-03-16T16:48

крым

новости крыма

отдых в крыму

туризм в крыму

внутренний туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111682/20/1116822041_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_bb1aab27ed358367f76df69681214fc6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Крым вошел в десятку самых популярных направлений для путешествий на внедорожнике весной. Таковы данные российских сервисов "Авито Путешествия" и "Авито Авто", которые есть в распоряжении РИА Новости.По данным аналитиков, Крым оказался на пятой строчке рейтинга. Средняя стоимость аренды квартир в сутки на курортах полуострова составляет 3,4 тысячи рублей, загородного жилья – 8,7 тысяч рублей.Также в первой пятерке Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Карелия. В десятке – Мурманская область, Пермский край, Алтай, Сахалинская и Свердловская области.Также отмечается, что за последние шесть месяцев зафиксирован рост спроса на полноприводные кроссоверы и внедорожники с пробегом не старше 10 лет. Как сообщалось, Евпатория, Феодосия и Симферополь вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в марте 2026 года.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, отдых в крыму, туризм в крыму, внутренний туризм