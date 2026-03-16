Туристы выбирают Крым для путешествий на внедорожнике - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Туристы выбирают Крым для путешествий на внедорожнике
Крым вошел в десятку самых популярных направлений для путешествий на внедорожнике весной. Таковы данные российских сервисов "Авито Путешествия" и "Авито Авто",... РИА Новости Крым, 16.03.2026
Крым вошел в топ-10 направлений для весенних путешествий на внедорожнике

16:48 16.03.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы на экскурсии в джипе в окрестностях горы Демерджи в Крыму
Туристы на экскурсии в джипе в окрестностях горы Демерджи в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Крым вошел в десятку самых популярных направлений для путешествий на внедорожнике весной. Таковы данные российских сервисов "Авито Путешествия" и "Авито Авто", которые есть в распоряжении РИА Новости.
По данным аналитиков, Крым оказался на пятой строчке рейтинга. Средняя стоимость аренды квартир в сутки на курортах полуострова составляет 3,4 тысячи рублей, загородного жилья – 8,7 тысяч рублей.
Также в первой пятерке Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Карелия. В десятке – Мурманская область, Пермский край, Алтай, Сахалинская и Свердловская области.

"Если хочется поймать раннюю весну и больше солнца, логично поехать в регионы юга и Кавказа. В Дагестане можно отправиться к Сулакскому каньону, бархану Сарыкум и бирюзовому Чиркейскому водохранилищу. В Кабардино-Балкарии можно пуститься в путешествие к плато Бермамыт, а в Крыму устроить тур по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы", – советуют эксперты сервисов.

Также отмечается, что за последние шесть месяцев зафиксирован рост спроса на полноприводные кроссоверы и внедорожники с пробегом не старше 10 лет.
Как сообщалось, Евпатория, Феодосия и Симферополь вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в марте 2026 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах в марте – цены
Россияне едут в Большую Ялту за дикой природой – цены в марте
Отдых в отелях Крыма – куда едут туристы в марте и сколько это стоит
 
16:52Семиклассник в Московской области ударил ножом одноклассника
16:48Туристы выбирают Крым для путешествий на внедорожнике
16:38Божий промысел и драйв: в Крыму отметили 12-ю годовщину референдума
16:33Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем
16:25Цены на отдых, национальный мир и украинский вопрос: интервью Аксенова
16:19Поможет ли смена власти на Украине приблизить мир – мнение Аксенова
16:16В Феодосии разгорелся крупный пожар – ветер разогнал огонь
16:10Возвращение Крыма в Россию изменило всю страну – Аксенов
15:53Как бойцы "Барс-Крым" обеспечивают безопасность региона
15:51ВСУ ударили по больнице в Запорожской области – что известно
15:44Под Севастополем водитель "Газели" въехал в "КамАЗ"- есть пострадавший
15:31Пятеро мотоциклистов заблудились в Крымских горах
14:38Двое юных крымчан ответят за мошенничество в отношении пенсионеров
14:36Газификация в Крыму: еще два района получили голубое топливо
14:24В Крыму хотят создать два новых химических предприятия
14:13Упрямая глупость бюрократов: Дмитриев предрек энергетический крах ЕС
13:54Удары по Украине: РФ громит энергообъекты и транспортные узлы врага
13:45Пожароопасный сезон начнется в Севастополе с 1 апреля
13:35Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери в людях и технике
13:22Мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Херсонщины
Лента новостейМолния