Цветоводческие предприятия Крыма вошли в топ-3 крупнейших в России

В Крыму работают цветоводческие предприятия, которые вошли в тройку крупнейших в России производителей пионов, роз и тюльпанов. При этом ассортимент и качество... РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T08:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Крыму работают цветоводческие предприятия, которые вошли в тройку крупнейших в России производителей пионов, роз и тюльпанов. При этом ассортимент и качество товара "индустрии красоты" в сельском хозяйстве продолджает расти. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.По словам Кратюка, в последние годы в Крыму "колоссальное количество теплиц перестроилось для производства цветов" вместо овощей.Эту нишу в сельском хозяйстве министр в шутку называет "индустрией красоты", отмечая, что предприятия республики в этом сегменте достойно представляют Крым в России не только по количественным, но и по качественным показателям. А у некоторых даже есть чему поучиться другим в РФ, омтетил Кратюк."Я был во многих цветоводческих хозяйствах страны и могу вам сказать, что у нас есть хозяйства, которые ничем не хуже, а благодаря опыту десятилетнему, а то и двадцатилетнему, некоторые здесь очень серьезные", – добавил министр.По словам Кратюка, в Крыму цветы выращивают исключительно в закрытом грунте, чтобы цветы, попадая на прилавок, были качественными, красивыми. "То есть это мастерство, ювелирная работа", – заметил глава минсельхоза РК.Он подчеркнул также, что ассортимент цветов, выращенных в Крыму, заметно вырос в последние несколько лет, и эта тенденция сохраняется.По его словам, в том числе этим объяснялся тот факт, что даже на 8 марта в Крыму в этом году цены на цветы от местных производителей не сильно выросли, и в большинстве мест массовой продажи цветов они были вполне приемлемыми для такого праздника.Напомним, прошлой весной в минсельхозе республики сообщали, что число цветоводческих хозяйств в Крыму с 2021 по 2025 год увеличилось вдвое.

