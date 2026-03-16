https://crimea.ria.ru/20260316/tsvetovodcheskie-predpriyatiya-kryma-voshli-v-top-3-krupneyshikh-v-rossii-1154246800.html
Цветоводческие предприятия Крыма вошли в топ-3 крупнейших в России
В Крыму работают цветоводческие предприятия, которые вошли в тройку крупнейших в России производителей пионов, роз и тюльпанов. При этом ассортимент и качество... РИА Новости Крым, 16.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/06/1119332178_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4618d351db3817c6b24954f1f54c13ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Крыму работают цветоводческие предприятия, которые вошли в тройку крупнейших в России производителей пионов, роз и тюльпанов. При этом ассортимент и качество товара "индустрии красоты" в сельском хозяйстве продолджает расти. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.По словам Кратюка, в последние годы в Крыму "колоссальное количество теплиц перестроилось для производства цветов" вместо овощей.Эту нишу в сельском хозяйстве министр в шутку называет "индустрией красоты", отмечая, что предприятия республики в этом сегменте достойно представляют Крым в России не только по количественным, но и по качественным показателям. А у некоторых даже есть чему поучиться другим в РФ, омтетил Кратюк."Я был во многих цветоводческих хозяйствах страны и могу вам сказать, что у нас есть хозяйства, которые ничем не хуже, а благодаря опыту десятилетнему, а то и двадцатилетнему, некоторые здесь очень серьезные", – добавил министр.По словам Кратюка, в Крыму цветы выращивают исключительно в закрытом грунте, чтобы цветы, попадая на прилавок, были качественными, красивыми. "То есть это мастерство, ювелирная работа", – заметил глава минсельхоза РК.Он подчеркнул также, что ассортимент цветов, выращенных в Крыму, заметно вырос в последние несколько лет, и эта тенденция сохраняется.По его словам, в том числе этим объяснялся тот факт, что даже на 8 марта в Крыму в этом году цены на цветы от местных производителей не сильно выросли, и в большинстве мест массовой продажи цветов они были вполне приемлемыми для такого праздника.Напомним, прошлой весной в минсельхозе республики сообщали, что число цветоводческих хозяйств в Крыму с 2021 по 2025 год увеличилось вдвое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Март начинается в январе: в Симферополе выращивают цветы для клумбЦветы и любовь: о чем мечтают крымчанки в день 8 мартаЕдиный облик Крыма: на каком этапе разработка дизайн-кода полуострова
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/06/1119332178_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0ae5688576a64d37f93695c26f08dc5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: