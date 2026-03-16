Цены на отдых, национальный мир и украинский вопрос: интервью Аксенова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в преддверие 12-й годовщины воссоединения полуострова с Россией дал большое эксклюзивное интервью РИА Новости и РИА Новости РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T16:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в преддверие 12-й годовщины воссоединения полуострова с Россией дал большое эксклюзивное интервью РИА Новости и РИА Новости Крым. Что является главным достижением региона за эти 12 лет, ждать ли повышения цен на отдых в Крыму, может ли смена власти в Киеве повлиять на урегулирование украинского конфликта, какова роль подразделения "Барс-Крым" в защите полуострова – на эти и другие вопросы Сергей Аксенов дал ответы в беседе с собственным корреспондентом РИА Новости Максимом Грозновым и обозревателем сайта РИА Новости Крым Алексеем Гончаровым.Межнациональный мир – главное достижение– Сергей Валерьевич, 12 лет назад Крым вернулся домой. Как Вы оцениваете события 2014 года, которые привели к воссоединению полуострова с Россией? Какое влияние они оказали на крымчан?– Думаю, эти события оказали влияние на весь мир. Эмоциональные переживания были у всех без исключения. Мы встречаемся со старшими школьниками, со студентами, которые в 2014 году учились еще в школе в первом-втором классе, и они помнят, как это было, как переживали их родители. Равнодушных не было, и для всех эти события действительно стали прорывным моментом. На моей памяти не случалось подобных событий. Везде был был драйв и подъем – и на улице, и в социальных сетях.Многие сейчас говорят о том, что поучаствовать в процессе возвращения Крыма домой было большим счастьем. Думаю, что многие даже самые радостные события, связанные, например, с рождением детей, так не отмечали, как день референдума. И когда все произошло, все почувствовали облегчение: слава Богу, все, кажется, закончилось. Напряжение ушло, страх ушел, и пришло понимание, что Крым в надежных руках, что с нами президент Владимир Владимирович Путин и вся наша Россия.Эмоциональный порыв был на самом деле во всей стране, и возвращение Крыма, мне кажется, всю нашу большую страну тоже изменило. И население в целом, и власти – все поверили в свои силы и возможности, в то, что действительно может быть справедливость даже в такое время. Спустя 12 лет, уверен, абсолютное большинство крымчан подтвердило бы свой выбор. Я не идеализирую никогда картинку, еще многое не достигнуто. Но в то же время то, что сегодня представляет собой Крым – сравнить с украинским периодом нельзя. Мы поменялись сильно, и поменялись в лучшую сторону, я в этом убежден.– По Вашему мнению, за эти 12 лет что было самым главным достижением Крыма?– Если говорить о достижениях, то мы сохранили мир и уважение друг к другу. Спасибо и духовенству разных конфессий, и жителям, которые относятся друг к другу с уважением. Нас в Крыму пытались "развести по разным углам", чтобы никогда общество не было консолидировано. Крымчане всех национальностей – правильные, мудрые люди. Вы видите сами: у нас за 12 лет не было ни одного конфликта, все по-соседски друг другу помогают. Наверное, это и есть главное достижение. Все остальное, что сделано – это в большей степени, конечно, заслуга президента и наших крымчан, которые работали на всех объектах, восстанавливая экономику. Наш лидер принимал решения, чтобы Крыму выделялось все необходимое, чтобы Крым почувствовал, что мы действительно вернулись домой, и жители это понимали и знали.Россия относится к нам как к родным. Если раньше, выезжая в другие субъекты, сразу чувствовалась разница, что мы отстаем, то сейчас мы как минимум на одном уровне с другими регионами, а по некоторым направлениям даже вышли вперед. - А что считаете лавной потерей?Если говорить о сложных и тяжелых событиях за 12 лет, то это, конечно, керченская трагедия (события, произошедшие в политехническом колледже в октябре 2018 года в Керчи – ред.). За все время это было самым тяжелым моментом, когда погибло столько молодых ребят, детей практически. Все остальное вместе проходили, все сложности преодолевали.На Украине есть здравомыслящие люди– Вернемся к историческому выбору Крыма. Есть немало людей на Украине, которые не приняли его, которые поддержали "майдан". Некоторые из них, наверное, пересмотрели свою позицию, но многие – нет. Что бы Вы сейчас сказали людям, которые в тот момент оказались на "майдане?– Этих людей на эмоциональном фоне вывели на борьбу против несправедливости, которая на самом деле тоже была. У большинства руководителей на Украине никаких принципов и совести не было. И население там сначала поднимали не на националистических идеях, а за борьбу против несправедливости, коррупции и так далее.Потом это переродилось уже в другую ситуацию – ненависть к русским. Движение возглавили националисты, американцы взяли его под контроль. К сожалению, украинские власти действовали неэффективно, вместо того чтобы принимать решительные меры. Все боялись за свои деньги. Они находились в зависимости от этих незаконно нажитых средств. Вот и "допереживались".Что я могу сказать жителям Украины? Мы точно вам не враги. Наш лидер принимал справедливые и правильные решения, нацеленные в первую очередь на защиту людей. Другого пути у нашей страны не было, мы поддерживаем президента в любом случае. А те, кто был на "майдане" в тот момент, пожинают сегодня плоды того, что натворили. – Продолжая тему Украины. Сейчас на Западе озвучиваются варианты "заморозки" конфликта, при этом обсуждается чуть ли ни вариант передачи Украине ядерного оружия. Можно ли вообще верить договоренностям с Западом, в том числе о будущем мироустройстве, даже если они будут оформлены на бумаге?– Точно нет. Посмотрите на период, начиная с XIX века - какие еще из бумажных договоренностей не были нарушены? По-моему, таких не осталось. Любые договоренности в отношении любых стран – о гарантиях безопасности, о границах и так далее – все, что было подписано, уже как минимум по одному разу везде было нарушено. Поэтому точно ни одному их слову верить нельзя. Никакие бумаги нам гарантий не дадут. Завтра там поменяются начальники и так же с легкостью все отменят. Остается только рассчитывать на себя, что мы будем настолько сильны, что условная страна-противник будет понимать: нападение на нас вызовет окончание существования той страны. Ничего другого, к сожалению, сегодня предложить мир не может.– На Украине и Западе озвучиваются варианты возможных выборов на Украине. Как Вы считаете, это поможет урегулированию конфликта?– Никакого влияния (выборы на Украине – ред.) иметь не будут абсолютно. Все решится только в результате боевых действий. Эти разговоры – для отвода глаз, чтобы отвлечь внимание общественности от других насущных вопросов.– Есть ли на Украине конструктивные силы, на которые можно опереться и которые могут изменить ситуацию в случае прихода к власти?– С точки зрения просто общества, там точно есть здравомыслящие люди, которые понимают и причины конфликта, и то, что мы преследуем справедливые цели. А с точки зрения политиков - пока я таких не вижу. Там вся "старая гвардия", мы с вами всех их знаем. Поэтому рациональных каких-то решений ждать не стоит. Рассчитывать надо только на то, что Вооруженные силы РФ в этой ситуации смогут добиться поставленных президентом целей.О дорогах и инвестициях– Вопрос о крымских дорогах. Продолжается ремонт нашей основной южнобережной трассы Алушта – Ялта, и на этот же год в плане дорога Ялта – Севастополь. Все ли удастся сделать в срок и нет ли рисков образования заторов в сезон? – Для снижения рисков пробок мы постараемся везде поставить регулировщиков. Уже договорились с руководством ГАИ Крыма о том, что будут везде стоять дежурные экипажи, которые в случае ДТП смогут оперативно решить вопросы. Регулировать все будем в ручном режиме.Если говорить о ремонте дороги Алушта – Ялта, к подрядчику есть претензии по срокам и количеству людей и техники, задействованных на объекте. Если подрядчик до 1 апреля не урегулирует эту ситуацию, возможно, будет расторжение контракта и перезаключение договора с другим подрядчиком. На данный момент на объекте ведутся работы по бетонированию подпорных стен, устройству дорожной одежды, присыпных обочин, контактной сети. Предельный срок завершения строительства – март 2027 года.– Вопрос по автодороге Симферополь-Алушта. Сейчас нет съезда в села Добровской долины с нового обхода Симферополя, и автомобилистам приходится ехать за перевал, чтобы развернуться. Что-то планируется предпринять?– Мы в курсе, что такая проблема есть. К сожалению, эту возможность не учли при строительстве новой дороги. Сейчас там работает техническая группа. Буквально через две недели примем все технические решения. На трассе будет предусмотрена возможность разворота.– Через три месяца состоится очередной Петербургский международный экономический форум. Какие инвестиционные соглашения Крым планирует заключить Крым? – Часть инвесторов "сдвигает графики вправо" в связи с тем, что есть вопросы по логистике, доставке стройматериалов. До тех пор, пока не заработает полноценно грузовое железнодорожное сообщение, грузы нельзя будет спокойно без ограничений возить поездами. Поэтому переносим (сроки реализации инвестпроектов – ред.) кому-то – на полгода, кому-то – на год. Есть крупные производственники, кто готов заходить. Но с точки зрения рынка сегодня, наверное, не самое лучшее время – высокие ставки, проблемы с получением кредитов.не буду раскрывать подробности, но в этом году новые подписания в любом случае будут. Из триллиона рублей инвестиций, которые нам по плану нужно привлечь в экономику, Крым на данном этапе привлек 800 миллиардов. Что будет ближе к форуму - посмотрим. Большинство отельеров Крыма не будет завышать цены– Поговорим о туризме. В прошлом году Крым показал хороший прирост туристического потока. В этом году в связи с ситуацией на Ближнем Востоке выездной туризм, возможно, станет недоступен или цены повысятся. Как Вы думаете, если откроются новые возможности, не станут наши отельеры повышать цены, чтобы воспользоваться этой ситуацией?– Работу с отельерами мы ведем, значительная их часть пользуется различными мерами поддержки. Понимание практически со всеми собственниками объектов размещения достигнуто. Уверен, абсолютное большинство на спекулятивные действия не пойдет.Дать 100-процентную гарантию, что абсолютно все собственники средств размещения не будут повышать цены, я не могу. Но подавляющее большинство отельеров заинтересовано в том, чтобы не отпугнуть туриста повышением цен. Я говорю собственникам: вы не думайте о том, что надо за один сезон снять все сливки. В прошлом году, к сожалению, не работала Анапа, надеюсь, в этом году у них получится открыться. Этим фактором тоже был обусловлен дополнительный приток в Крым отдыхающих. Если туристы будут распределяться равномерно по территории Крыма и Краснодарского края, турпоток будет чуть меньше.У нас тоже есть узкие места, в частности, время ожидания на Крымском мосту. В прошлом году мы, к сожалению, не смогли достигнуть целевого показателя по ожиданию проезда в один час. При сигнале атаки движение по мосту временно закрывается, сейчас это происходит чаще. Поэтому четко дать прогноз по времени ожидания в таких ситуациях мы, к сожалению, не можем. В данном случае обстоятельства сильнее. Но мы понимаем, что у нас основная задача – организовать (на Крымском мосту – ред.) туалеты, скорую помощь, питание, если необходимо, снабжение водой и так далее. В этой части мы всю работу выполняем.– Хотелось бы затронуть тему миграции. Ранее Вы выдвигали инициативу по ужесточению законодательства в сфере миграции, в том числе предлагали запретить мигрантам привозить семьи. Какова судьба этих инициатив?– Эти инициативы мы подали и в письменном виде, и проговорили со всеми участниками процесса, которые формируют позиции по докладам главе государства. Я со всеми пообщался, и с Андреем Владимировичем Кикотем (первым замглавы МВД РФ – ред.), и Леонидом Ивановичем Калашниковым (главой комитета Госдумы по делам СНГ – ред.), и с представителями правительства. Понятно, что у отдельных коллег существует точка зрения, что надо завозить рабочие и трудовые ресурсы. Я же всегда говорю, что в выборе безопасности и экономики первое всегда значимее. Моя позиция – ужесточение (законодательства в сфере миграции – ред.). Частично наши предложения учтены. Но в целом в том виде, как я себе это представлял, и так, как мы предлагали это сделать – пока нет.– А как Вы относитесь к предложению руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, чтобы конфисковывать имущество коррупционеров?– Жесткие меры должны быть. Сегодня просто так ничего не переломишь. Все должны понимать, что уровень наказания по силе даже должен превышать уровень нарушения законодательства."Барсы" на защите безопасности Крыма– В Крыму продолжается процесс выявления объектов имущества людей, которые враждебно относятся к России и, в частности, к Крыму?– Да, эта работа продолжается. Крупных (ненационализированных объектов – ред.) уже нет, но какие-то еще остались. Чтобы полностью убедиться, надо прошерстить на сто процентов всю базу объектов имущества с точки зрения прав собственности. Это очень большая работа. – И пока одни компетентные люди выявляют имущество недругов, другие стоят на защите от врагов нашего региона. Как Вы оцениваете работу бойцов из "Барс-Крым"?– "Барс-Крым" – большая и значимая составная часть обороны нашей республики, притом, что у нас и правоохранительный блок участвует в отражении атак, и подразделения Министерства обороны. В то же время "Барс-Крым вносит значительную часть результативных усилий в обеспечение нашей безопасности. Ребята не являются профессиональными военными, хотя они служили в армии и умеют обращаться с оружием. Они по зову души и сердца встали в строй на защиту республики, не получая денежного вознаграждения за службу в отряде. Низкий поклон этим ребятам, слова благодарности и уважения за все. Это опорные люди, правильные со всех сторон.– Завершающий вопрос. В Крыму стоит ожидать выступлений артистов, которые сомнительно повели себя как в отношении воссоединения Крыма с Россией, так и в отношении проведения СВО?– Те, кто сомнительно себя вел, нас вообще не интересуют. Таких здесь абсолютно не ждем, не приветствуем, без вариантов вообще. – То есть зарабатывать в России они не должны?– Нет, если они в этой ситуации ни со страной, ни с президентом, ни поддерживают наших военных. Вот в Штаты уехали – там пусть поют. Там таких, как они, персонажей хватает. *запрещенная в России экстремистская организация

