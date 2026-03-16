Триумфальный выход: в Ялте стартует парад тюльпанов
Триумфальный выход: в Ялте стартует парад тюльпанов
113 тысяч тюльпанов покажут на параде "Романтика Крымской Весны" в Никитском ботаническом саду. Как сообщили в пресс-службе учреждения, на этот раз посетители... РИА Новости Крым, 16.03.2026
парад тюльпанов
никитский ботанический сад
крым
новости крыма
цветы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. 113 тысяч тюльпанов покажут на параде "Романтика Крымской Весны" в Никитском ботаническом саду. Как сообщили в пресс-службе учреждения, на этот раз посетители увидят большое число цветов класса Триумф.
"Первые цветы уже демонстрируют свою выправку. Гостям весенней выставки тюльпанов в открытом грунте представят 113 сортов, 109 из них – на выставочной экспозиции. Еще четыре сорта San Leandro, Ace Pink, Nepal и Columbus украшают газоны и партер, а также размещены в вазонах", - проинформировали в пресс-службе НБС.
Всего на весенней выставке представят восемь классов тюльпанов из 15 имеющихся по современной классификации. Более половины коллекции занимают сорта класса Триумф и это особенно понравится ценителям классической формы, убеждены в ботсаду.
"Именно бокаловидный силуэт и отличает тюльпаны класса Триумф. Триумф – это король формы, недаром тюльпаны этого класса самые многочисленные – около четверти всех имеющихся сортов в мире. Их лепестки плотно примыкают друг к другу, не давая тюльпану рассыпаться. Также тюльпаны- "триумфаторы" примечательны тем, что отлично держат форму даже в жару", – цитирует пресс-служба директора сада, академика РАН Юрия Плугатарь.
Также эту выставку отличает многообразие цветовой гаммы, тонко подобранные колориты и нежные ароматы. Именно поэтому экспозицию 2026 специалисты ботсада решили назвать "Романтика Крымской Весны".
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
