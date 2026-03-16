https://crimea.ria.ru/20260316/triumfalnyy-vykhod-v-yalte-startuet-parad-tyulpanov-1154376223.html

Триумфальный выход: в Ялте стартует парад тюльпанов - РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T12:18

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153541841_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_87d799923d292693a069a8efd4222a74.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. 113 тысяч тюльпанов покажут на параде "Романтика Крымской Весны" в Никитском ботаническом саду. Как сообщили в пресс-службе учреждения, на этот раз посетители увидят большое число цветов класса Триумф.Всего на весенней выставке представят восемь классов тюльпанов из 15 имеющихся по современной классификации. Более половины коллекции занимают сорта класса Триумф и это особенно понравится ценителям классической формы, убеждены в ботсаду."Именно бокаловидный силуэт и отличает тюльпаны класса Триумф. Триумф – это король формы, недаром тюльпаны этого класса самые многочисленные – около четверти всех имеющихся сортов в мире. Их лепестки плотно примыкают друг к другу, не давая тюльпану рассыпаться. Также тюльпаны- "триумфаторы" примечательны тем, что отлично держат форму даже в жару", – цитирует пресс-служба директора сада, академика РАН Юрия Плугатарь.Также эту выставку отличает многообразие цветовой гаммы, тонко подобранные колориты и нежные ароматы. Именно поэтому экспозицию 2026 специалисты ботсада решили назвать "Романтика Крымской Весны".

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

