Трамп сделал заявления по Ирану: главное
Американский лидер Дональд Трамп пока не готов объявить о завершении операции против Ирана. О главных заявлениях главы Белого дома журналистам - в подборке РИА... РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T07:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Американский лидер Дональд Трамп пока не готов объявить о завершении операции против Ирана. О главных заявлениях главы Белого дома журналистам - в подборке РИА Новости Крым.О завершении конфликта с Ираном и ценах на нефтьПо словам Трампа, конфликт с Ираном может скоро завершиться и цены на нефть резко обвалятся."Цены (на нефть - ред.) полетят вниз, как только все это (конфликт с Ираном - ред.) закончится. А закончится все довольно быстро", - сказал он.При этом американский лидер дал понять, что пока не готов объявить о завершении операции против иранской стороны.Кроме того, он заявил, что пока не намерен раскрывать планы о начале наземной наступательной операции."С чего бы мне говорить вам, посылаю я (наземные войска в Иран – ред.) или нет? Я не обсуждаю военную стратегию. Кто вообще станет обсуждать... я имею в виду, кто станет отвечать на подобный вопрос?" - сказал он.О диалоге между Вашингтоном и Тегераном и условиях сделкиМежду Вашингтоном и Тегераном ведется диалог на дипломатическом уровне, несмотря на продолжающийся конфликт, сказал Трамп."Мы ведем переговоры (с Ираном - ред.), но я не думаю, что они уже готовы, хотя они подошли довольно близко (к заключению сделки с США - ред.)", - отметил он.При этом он назвал отказ Ирана от планов разработки ядерного оружия первым и обязательным условием будущей сделки."Никакого ядерного оружия. Это то, с чего все начинается", - подчеркнул Трамп.О переговорах по безопасности в Ормузском проливеТакже Дональд Трамп обозначил, что Вашингтон ведет переговоры с семью странами, чтобы обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе.Он уточнил, что сейчас еще рано говорить, какие государства примкнут к обеспечению безопасности, поскольку переговоры еще в процессе.Об ударе по школе в ИранеКомментируя удар по школе для девочек в Иране, Трамп заявил, что расследование произошедшего началось."Мы этого не знаем, расследование этого ведется", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о причастности американцев к удару по школе.Об ударах по нефтяным трубопроводам на ХаркеАмериканский лидер уверен, что Штатам нужно всего лишь пять минут, чтобы поразить нефтяные трубопроводы на иранском острове Харк, и Тегеран ничего не сможет с этим поделать."Мы нанесли удар по острову Харк, поразили все, кроме трубопроводов. Мы можем ударить по ним за пять минут, и они ничего не смогут с этим поделать", - сказал он в интервью газете Financial Times.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп пообещал вернуть санкции на российскую нефтьВ Иране после призыва Трампа рассказали об открытом Ормузском проливеИран может ударить по Украине в любой момент - политолог
