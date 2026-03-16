https://crimea.ria.ru/20260316/terakt-radi-deneg-v-penze-podrostok-podzheg-stantsii-radiosvyazi-1154394287.html

Теракт ради денег: в Пензе подросток поджег станции радиосвязи

2026-03-16T17:52

новости

пенза

мобильная связь

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Подросток в Пензе ради легкого заработка поджег три станции подвижной радиосвязи. Молодой человек задержан, заведено уголовное дело, сообщает СК РФ.В начале марта подросток в мессенджере вступил в переписку с неизвестным, предложившим легкий заработок, дестабилизировав работу мобильной связи в городе.С 7 по 9 марта юноша, выяснив в интернете местонахождение трех базовых станций подвижной радиосвязи в Пензе, поджег их, за что получил желанные деньги. Все происходящее он снимал мобильный телефон.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.7 марта в Санкт-Петербурге 14-летний подросток поджег заправку по заданию неизвестных. Возбуждено уголовное дело. По информации Следкома, неустановленные лица, используя телефонную связь, вынудили несовершеннолетнего совершить поджог топливораздаточной колонки.Ранее в этот же день в Подмосковье 16-летний парень, следуя указаниям неизвестных, пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил и поджег.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

