Теракт ради денег: в Пензе подросток поджег станции радиосвязи
Подросток в Пензе ради легкого заработка поджег три станции подвижной радиосвязи. Молодой человек задержан, заведено уголовное дело, сообщает СК РФ. РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T17:52
Подросток поджег станции радиосвязи в Пензенской области – заведено уголовное дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Подросток в Пензе ради легкого заработка поджег три станции подвижной радиосвязи. Молодой человек задержан, заведено уголовное дело, сообщает СК РФ.
"Следственными органами СК России по Пензенской области 17-летнему жителю региона предъявлено обвинение в совершении преступления по статье террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору", – говорится в сообщении.
В начале марта подросток в мессенджере вступил в переписку с неизвестным, предложившим легкий заработок, дестабилизировав работу мобильной связи в городе.
С 7 по 9 марта юноша, выяснив в интернете местонахождение трех базовых станций подвижной радиосвязи в Пензе, поджег их, за что получил желанные деньги. Все происходящее он снимал мобильный телефон.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
"Следком РФ призывает родителей предупреждать детей о полном спектре негативных последствий за преступления террористического характера и об ответственности за их совершение", – напомнили в ведомстве.
7 марта в Санкт-Петербурге 14-летний подросток поджег заправку
по заданию неизвестных. Возбуждено уголовное дело. По информации Следкома, неустановленные лица, используя телефонную связь, вынудили несовершеннолетнего совершить поджог топливораздаточной колонки.
Ранее в этот же день в Подмосковье 16-летний парень, следуя указаниям неизвестных, пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил и поджег
