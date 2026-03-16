"Такого не было ни до, ни после": как голосовал Крым 12 лет назад
"Такого не было ни до, ни после": как голосовал Крым 12 лет назад

Глава Избиркома Крыма заявил о беспрецедентной явке в ходе референдума 16 марта 2014 года

19:10 16.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Такой явки, которая была на избирательных участках на референдуме 16 марта 2014 года в Крыму, не было ни до, ни после этого события. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.
"Лично мне больше всего запомнилось то количество людей, которые пришли на участки и стояли в очереди для того, чтобы осуществить свое право и проголосовать, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым. - Такой явки, какая была в этот день, не было ни до 16 марта 2014 года, ни после".
По словам Малышева, люди были объединены общим порывом - отдать свой голос за будущее с Россией.
В Крыму отметили 12-ю годовщину Общекрымского референдума и воссоединения с Россией. В своем поздравлении с двенадцатой годовщиной события глава республики Сергей Аксенов напомнил, что Общекрымский референдум о воссоединении с Россией был безупречным с точки зрения права и демократических стандартов, он стал общей победой всех крымчан.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.
