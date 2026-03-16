Стал известен лучший фильм 2026 года

Фильм "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона получил "Оскар" за лучший фильм 2026 года, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Фильм "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона получил "Оскар" за лучший фильм 2026 года, пишет РИА Новости.На звание лучшего фильм года также претендовали "Бугония", "Гамнет", "Секретный агент", "Сентиментальная ценность", "Сны поездов", "Марти Великолепный", "Франкенштейн", F1.На втором месте по количеству наград фильм "Грешники", который получил четыре статуэтки. Майкл Б. Джордан получил премию за лучшую мужскую роль, а Райан Куглер - за лучший оригинальный сценарий.Церемония вручения наград 98-й премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье.Год назад лучшим фильмом киноакадемия признала ленту "Анора" с участием Юры Борисова и нескольких других российских актеров.

