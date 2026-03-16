Стал известен лучший фильм 2026 года
Фильм "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона получил "Оскар" за лучший фильм 2026 года, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260104/ot-cheburashki-do-odissei-10-samykh-ozhidaemykh-kinopremer-2026-goda-1151744951.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Фильм "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона получил "Оскар" за лучший фильм 2026 года, пишет РИА Новости.
"Битва за битвой" получил "Оскара" еще в пяти номинациях: Пол Томас Андерсон удостоился награды за лучший адаптированный сценарий и лучшую режиссуру. Актер Шон Пенн получил награду за мужскую роль второго плана. Кассандра Кулукундис была отмечена наградой за лучший кастинг. Также картина победила в номинации "Лучший монтаж".
На звание лучшего фильм года также претендовали "Бугония", "Гамнет", "Секретный агент", "Сентиментальная ценность", "Сны поездов", "Марти Великолепный", "Франкенштейн", F1.
На втором месте по количеству наград фильм "Грешники", который получил четыре статуэтки. Майкл Б. Джордан получил премию за лучшую мужскую роль, а Райан Куглер - за лучший оригинальный сценарий.
Церемония вручения наград 98-й премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье.
