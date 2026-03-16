Рейтинг@Mail.ru
Стал известен лучший фильм 2026 года - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260316/stal-izvesten-luchshiy-film-2026-goda-1154367018.html
Стал известен лучший фильм 2026 года
Стал известен лучший фильм 2026 года
Фильм "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона получил "Оскар" за лучший фильм 2026 года, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110927/13/1109271304_0:0:765:431_1920x0_80_0_0_47f344947138ca28e31925006e60d8fc.jpg
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110927/13/1109271304_122:0:765:482_1920x0_80_0_0_71da34983cc792ca39c503d5dae0637d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© AP Photo/ Invision/Matt SaylesСтатуэтки "Оскара" и конверт на репетиции церемонии вручения кинопремии
Статуэтки Оскара и конверт на репетиции церемонии вручения кинопремии
© AP Photo/ Invision/Matt Sayles
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Фильм "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона получил "Оскар" за лучший фильм 2026 года, пишет РИА Новости.
"Битва за битвой" получил "Оскара" еще в пяти номинациях: Пол Томас Андерсон удостоился награды за лучший адаптированный сценарий и лучшую режиссуру. Актер Шон Пенн получил награду за мужскую роль второго плана. Кассандра Кулукундис была отмечена наградой за лучший кастинг. Также картина победила в номинации "Лучший монтаж".
На звание лучшего фильм года также претендовали "Бугония", "Гамнет", "Секретный агент", "Сентиментальная ценность", "Сны поездов", "Марти Великолепный", "Франкенштейн", F1.
На втором месте по количеству наград фильм "Грешники", который получил четыре статуэтки. Майкл Б. Джордан получил премию за лучшую мужскую роль, а Райан Куглер - за лучший оригинальный сценарий.
Церемония вручения наград 98-й премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье.
Год назад лучшим фильмом киноакадемия признала ленту "Анора" с участием Юры Борисова и нескольких других российских актеров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
