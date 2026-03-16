Шпион Киева задержан за сбор данных о военных объектах в Крыму - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Шпион Киева задержан за сбор данных о военных объектах в Крыму
ФСБ задержала агента Киева за сбор данных о военных объектах в Крыму

09:50 16.03.2026 (обновлено: 10:29 16.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Житель Феодосии задержан за передачу Украине фотографий с российской военной техникой. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан агент украинских спецслужб, осуществлявший сбор сведений об объектах Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 45-летний житель Феодосии с помощью мессенджера Telegram установил контакт и передал украинской стороне сведения о военной технике, задействованной в патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Эта информация использовалась противником для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС Российской Федерации.
Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 (госизмена). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
