Севастопольца будут судить за растление малолетних
Жителя Севастополя будут судить за растление девятилетних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК России. РИА Новости Крым, 16.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя будут судить за растление девятилетних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК России.
49-летнего мужчину обвиняют в совершении иных действий сексуального характера в отношении двух детей, не достигших 14-летнего возраста (п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ).
"Следствием установлено, что с июля по сентябрь 2025 года мужчина, арендующий дом вместе с семьей своих друзей, совершил в отношении их дочерей в возрасте 9 лет иные действия сексуального характера. Также фигурант демонстрировал девочкам видео непристойного содержания и вел беседы на недопустимые темы", - рассказали в СК.
О происходящем стало известно их матери. После того, как правоохранители проверили информацию и она подтвердилась, злоумышленника задержали и вщяли под стражу.
Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.
