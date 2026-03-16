Севастопольца будут судить за растление малолетних
Севастопольца будут судить за растление малолетних
Жителя Севастополя будут судить за растление девятилетних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК России.
11:19 16.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя будут судить за растление девятилетних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК России.
49-летнего мужчину обвиняют в совершении иных действий сексуального характера в отношении двух детей, не достигших 14-летнего возраста (п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ).
"Следствием установлено, что с июля по сентябрь 2025 года мужчина, арендующий дом вместе с семьей своих друзей, совершил в отношении их дочерей в возрасте 9 лет иные действия сексуального характера. Также фигурант демонстрировал девочкам видео непристойного содержания и вел беседы на недопустимые темы", - рассказали в СК.
О происходящем стало известно их матери. После того, как правоохранители проверили информацию и она подтвердилась, злоумышленника задержали и вщяли под стражу.
Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Педофила из Джанкоя приговорили к 13 годам колонии
Как в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых лет
Преступления против детей в Крыму – какова динамика
 
11:26В России утвердили 500 профессий для технологического лидерства
11:19Севастопольца будут судить за растление малолетних
11:10Защитник земли крымской: в Симферополе открыли памятник Святителю Луке
11:00В Севастополе перекрыли рейд
10:59Крымский мост закрыли для движения
10:45За ходом референдума в Крыму следила вся страна - Развожаев
10:25В двух районах Крыма газифицированы еще четыре села
10:21В Крыму пенсионер принес домой со свалки 168 боеприпасов
10:13В СевГУ запустили тренажер для подготовки специалистов Запорожской АЭС
10:04Определены главные победители премии "Оскар" 2026 года
09:50Шпион Киева задержан за сбор данных о военных объектах в Крыму 0:48
09:50250 беспилотников пытались атаковать Москву в течение двух дней
09:44Курортный сезон в Крыму: ждать ли повышения цен на отдых
09:25Выходные в Крыму в марте - как будем отдыхать и работать
09:18"Беги, дядь Мить": деревенский пьяница и грустный Бендер Сергей Юрский
09:05Предприятие повреждено в Воронежской области после атаки ВСУ
08:47Это наша общая победа - крымчан поздравили с годовщиной референдума
08:34Атака на Москву и Крым - за ночь сбиты 145 беспилотников ВСУ
08:24В Крыму продолжат национализацию имущества врагов России – Аксенов
08:10Цветоводческие предприятия Крыма вошли в топ-3 крупнейших в России
Лента новостейМолния