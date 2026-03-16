Семиклассник в Московской области ударил ножом одноклассника - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Семиклассник в Московской области ударил ножом одноклассника
Семиклассник в Московской области ударил ножом одноклассника - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Семиклассник в Московской области ударил ножом одноклассника
Ученик седьмого класса ударил ножом своего одноклассника после ссоры по дороге в школу. Подростка госпитализировали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 16.03.2026
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Ученик седьмого класса ударил ножом своего одноклассника после ссоры по дороге в школу. Подростка госпитализировали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Подмосковья и Следкоме России.Впоследствии пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. В настоящее время жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.По факту покушения на убийство подростка возбуждено уголовное дело, добавили в Следкоме России. В настоящее время с нападавшим работают следователи, устанавливаются мотивы совершенного им преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему подростки нападают на одноклассников и учителей - мнениеВ СК рассказали подробности нападения на школьника в Пермском краеНападение на общежитие в Уфе – подросток с ножом ранил людей
подмосковье
московская область
новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), подмосковье, московская область, происшествия
Семиклассник в Московской области ударил ножом одноклассника

В Подмосковье семиклассник ударил ножом одноклассника – пострадавшего госпитализировали

16:52 16.03.2026 (обновлено: 16:55 16.03.2026)
 
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Ученик седьмого класса ударил ножом своего одноклассника после ссоры по дороге в школу. Подростка госпитализировали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Подмосковья и Следкоме России.
"По дороге в школу между двумя семиклассниками произошла ссора, в ходе которой один из них ударил другого ножом", – сказано в сообщении.
Впоследствии пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. В настоящее время жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.
По факту покушения на убийство подростка возбуждено уголовное дело, добавили в Следкоме России. В настоящее время с нападавшим работают следователи, устанавливаются мотивы совершенного им преступления.
"Следователями и криминалистами проводятся осмотр места происшествия, обыски, осуществляются допросы, планируется назначение судебных экспертиз, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления", – сказано в сообщении Следкома.
