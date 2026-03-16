Референдум в Крыму 16 марта 2014 года – как это было

в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь.Били и поджигали: вся правда о перевороте на Украине в 2014 году - фото >>Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Все о государственном перевороте на Украине в 2014 году >>Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.23 февраля более 20 тысяч человек вышли в центр Севастополя на площадь Нахимова на митинг "народной воли". Собравшиеся выразили недоверие местным властям и Верховной раде Украины. Жители города единогласно выбрали мэром города предпринимателя Алексея Чалого."Продуманное сумасшествие": журналист Мельник о событиях на Майдане >>24 февраля председатель горадминистрации Севастополя Владимир Яцуба объявил об отставке.Городской совет Севастополя проголосовал за создание в городе исполнительного комитета, который возглавил Алексей Чалый. С 24 февраля севастопольцы начали постоянно проводить митинги в центре города в поддержку народного мэра. Пикеты проводились также возле воинских частей Украины с призывами не обращать оружие против людей.Можно ли было предотвратить госпереворот в Киеве в 2014 году >>25 февраля пророссийски настроенные жители Крыма начали бессрочную акцию протеста у здания Верховного совета, требуя от депутатов не признавать новое руководство страны, пришедшее к власти после беспорядков и столкновений в Киеве. Участники акции требовали также восстановить конституцию Крыма в редакции 1992 года, согласно которой в республике были свой президент и независимая внешняя политика. Кроме того, собравшиеся требовали провести референдум, на котором жители Крыма могли бы выбрать путь дальнейшего развития региона: в нынешнем статусе автономной республики в составе Украины, в качестве независимого государства или в составе России.26 февраля у здания парламента также собрались крымские татары, поддерживающие смену власти на Украине. Между двумя группами митингующих произошли столкновения, в результате которых пострадали 35 человек. В давке один мужчина умер от сердечного приступа, еще одна женщина скончалась в больнице от полученных в толпе травм.В ночь на 27 февраля силы самообороны русскоязычного населения заняли здания Верховного совета и Совета министров Крыма."Никто не рассчитывал на поддержку извне": казак о феврале 2014 в Крыму >>27 февраля Верховный совет (парламент) Крыма назначил главой совета министров (правительства) лидера партии "Русское единство" Сергея Аксенова.Верховный совет Крыма назначил на 25 мая референдум о расширении полномочий автономии с вопросом: "Поддерживаете ли вы государственное самоопределение Крыма в составе Украины на основе международных договоров и соглашений?"Было отправлено в отставку правительство автономной республики и сформирован новый состав совета министров.Как Порошенко в Крым ездил: что произошло 28 февраля 2014 года >>В ночь на 1 марта неизвестные вооруженные люди пытались захватить здания Совета министров и Верховного совета Крыма.1 марта глава правительства Сергей Аксенов на первом заседании совета министров Крыма в новом составе сообщил, что "учитывая сложную ситуацию в автономии и понимая свою ответственность за жизнь и спокойствие граждан, которые проживают на территории республики, я принял решение обратиться за помощью к (президенту России) Владимиру Владимировичу Путину, с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории автономной республики Крым".В этот же день президент России Владимир Путин внес обращение в Совет Федерации об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, в Автономной республике Крым, до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Верхняя палата парламента единогласно поддержала обращение главы государства, и оно вступило в силу.Власти Крыма также приняли решение ускорить проведение референдума и перенесли его на 30 марта 2014 года.6 марта парламент Крыма принял решение о вхождении автономии в состав России. Также было принято решение о переносе референдума на 16 марта. На референдум выносились вопросы:"Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?";"Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?"Верховный совет Крыма также обратился к президенту РФ и Федеральному Собранию РФ с предложением о начале процедуры вхождения в состав Российской Федерации в качестве субъекта РФ.Крымская весна – начало: историческая фотохроника >>7 марта Севастопольский государственный совет на внеочередной сессии принял решение о вхождении города в состав Российской Федерации. Кроме того, горсовет Севастополя поддержал решение Верховного совета Крыма о проведении 16 марта общекрымского референдума.11 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял декларацию в поддержку независимости региона от Украины и намерении войти в состав РФ. В Декларации отмечалось, что парламент Крыма и городской совет Севастополя приняли данное решение, "исходя из положений Устава ООН и целого ряда других международных документов, закрепляющих право народа на самоопределение, а также принимая во внимание подтверждение Международным судом ООН в отношении Косово от 22 июля 2010 года того факта, что одностороннее провозглашение независимости части государства не нарушает какие-либо нормы международного права".16 марта на полуострове прошел референдум о дальнейшей судьбе региона. В бюллетень были внесены два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?" Большинство проголосовавших (96,77%) высказались за воссоединение с Россией. По данным главы крымской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, явка составила 83,1%. В Севастополе за присоединение к России проголосовало 95,6% избирателей при явке 89,5%.Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людей >>17 марта Верховный совет Крыма на основании результатов референдума принял постановление о независимости от Украины. Парламент также обратился с предложением о принятии Крыма в состав Российской Федерации в качестве субъекта.Верховный совет Крыма постановил в официальных наименованиях органов власти Республики Крым и других органов вместо слов "Автономная Республика Крым" использовать слова "Республика Крым".Севастопольский парламент поддержал Верховный Совет Крыма в решении о провозглашении Автономной Республики Крым независимым государством, в котором город-герой Севастополь имеет особый статус, и единогласно принял постановление о вхождении Севастополя в состав России в качестве отдельного субъекта Федерации - города федерального значения.17 марта президент России Владимир Путин подписал указ "О признании Республики Крым", в соответствии с которым она признана независимым государством, в котором город Севастополь имеет особый статус.Вещи как символы: Виртуальный музей Крымской весны >>18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.Согласно Договору, Республика Крым считается принятой в состав РФ с даты его подписания – 18 марта.Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым в составе Российской Федерации образуются новые субъекты – Республика Крым и город федерального значения Севастополь.Республика Крым и город Севастополь вошли в состав РФ на основании результатов общекрымского референдума и в соответствии с декларациями о независимости на правах новых субъектов РФ - Республики Крым и города федерального значения Севастополя.Граница Крыма с Украиной на суше была определена по линии территорий Республики Крым и Севастополя, существовавшей на день их воссоединения с РФ. Разграничение морских пространств Черного и Азовского морей осуществляется на основе международных договоров России, норм и принципов международного права.Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, были признаны гражданами Российской Федерации, за исключением тех, кто решил сохранить гражданство Украины.Государственными языками Республики Крым признаны русский, украинский и крымско-татарский языки.21 марта Путин подписал закон о ратификации межгосударственного договора, а также указ об образовании Крымского федерального округа, в который вошли Республика Крым и город федерального значения Севастополь (28 июля 2016 года Крымский округ был упразднен, Республика Крым и Севастополь вошли в состав Южного федерального округа).21 марта 2014 года в Москве, Севастополе и Симферополе был дан праздничный салют. Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФ; Такер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессом; Санкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека – СФ

