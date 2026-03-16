Пятеро мотоциклистов заблудились в Крымских горах - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Пятеро мотоциклистов заблудились в Крымских горах
В Крымских горах под Алуштой спасатели 13 часов искали группу туристов, которые отправились по маршруту на мотоциклах, не взяв с собой запасы топлива. Об этом... РИА Новости Крым, 16.03.2026
15:31 16.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. В Крымских горах под Алуштой спасатели 13 часов искали группу туристов, которые отправились по маршруту на мотоциклах, не взяв с собой запасы топлива. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
"Вчера в 22:45 поступило сообщение о том, что группа туристов из 5 мужчин на мотоциклах заблудились в районе горы Демерджи. В связи с тем, что у них закончилось топливо и наступило темное время суток, необходима их эвакуация из горно-лесной зоны", - рассказали в ведомстве.
Спасатели долго не могли установить местонахождение путешественников. С двух часов ночи поиски велись пешком. Спустя 40 минут спасатели установили с группой туристов зрительный контакт при помощи фонарей, они находились на плато Тырке.
"Сотрудники "Крым-Спас" направились на плато Тырке, однако из-за густого тумана мужчин обнаружить не удалось. В 07:40 туристы были обнаружены в районе ущелья Курлюк-Баш, в медпомощи они не нуждались", - уточнили в "КРЫМ-СПАС".
В 10:10 спасателям понадобилась подмога - один из участников выбился из сил. И только в 11:45 пострадавшие были доставлены в село Перевальное.
По словам спасателей, поиски осложнялись тем, что мужчины плохо знали местность, не понимали и не могли объяснить, где они находятся. Также спасработы затруднял густой туман и темное время суток.
Ранее спасатели Крыма оказали помощь двум туристам, заблудившимся в районе пещерного города Мангуп-Кале. Прибыв в район Мангупа, спасатели обнаружили путешественников через 45 минут после начала поисков. Также пятерых туристов эвакуировали спасатели по обледенелому склону ущелья в горах Крыма.
