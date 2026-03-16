Пятеро мотоциклистов заблудились в Крымских горах

В Крымских горах под Алуштой спасатели 13 часов искали группу туристов, которые отправились по маршруту на мотоциклах, не взяв с собой запасы топлива.

СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. В Крымских горах под Алуштой спасатели 13 часов искали группу туристов, которые отправились по маршруту на мотоциклах, не взяв с собой запасы топлива. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Спасатели долго не могли установить местонахождение путешественников. С двух часов ночи поиски велись пешком. Спустя 40 минут спасатели установили с группой туристов зрительный контакт при помощи фонарей, они находились на плато Тырке.В 10:10 спасателям понадобилась подмога - один из участников выбился из сил. И только в 11:45 пострадавшие были доставлены в село Перевальное.По словам спасателей, поиски осложнялись тем, что мужчины плохо знали местность, не понимали и не могли объяснить, где они находятся. Также спасработы затруднял густой туман и темное время суток.Ранее спасатели Крыма оказали помощь двум туристам, заблудившимся в районе пещерного города Мангуп-Кале. Прибыв в район Мангупа, спасатели обнаружили путешественников через 45 минут после начала поисков. Также пятерых туристов эвакуировали спасатели по обледенелому склону ущелья в горах Крыма. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослыхВ горах Крыма мужчина травмировал ногу и застрял в лесуВ Севастополе горит ремонтная мастерская - эвакуированы 30 человек

