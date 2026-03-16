https://crimea.ria.ru/20260316/pyatero-mototsiklistov-zabludilis-v-krymskikh-gorakh-1154387027.html
Пятеро мотоциклистов заблудились в Крымских горах
В Крымских горах под Алуштой спасатели 13 часов искали группу туристов, которые отправились по маршруту на мотоциклах, не взяв с собой запасы топлива. Об этом... РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T15:31
крым
новости крыма
туризм в крыму
"крым-спас"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154386898_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_59fa5e8559fb7f8b2b21d41f44680acf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154386898_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7a70105a7a11fad5a8ad40298c46990a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В горах Алушты 13 часов искали пятерых мотоциклистов - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. В Крымских горах под Алуштой спасатели 13 часов искали группу туристов, которые отправились по маршруту на мотоциклах, не взяв с собой запасы топлива. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
"Вчера в 22:45 поступило сообщение о том, что группа туристов из 5 мужчин на мотоциклах заблудились в районе горы Демерджи. В связи с тем, что у них закончилось топливо и наступило темное время суток, необходима их эвакуация из горно-лесной зоны", - рассказали в ведомстве.
Спасатели долго не могли установить местонахождение путешественников. С двух часов ночи поиски велись пешком. Спустя 40 минут спасатели установили с группой туристов зрительный контакт при помощи фонарей, они находились на плато Тырке.
"Сотрудники "Крым-Спас" направились на плато Тырке, однако из-за густого тумана мужчин обнаружить не удалось. В 07:40 туристы были обнаружены в районе ущелья Курлюк-Баш, в медпомощи они не нуждались", - уточнили в "КРЫМ-СПАС".
В 10:10 спасателям понадобилась подмога - один из участников выбился из сил. И только в 11:45 пострадавшие были доставлены в село Перевальное.
По словам спасателей, поиски осложнялись тем, что мужчины плохо знали местность, не понимали и не могли объяснить, где они находятся. Также спасработы затруднял густой туман и темное время суток.
Ранее спасатели Крыма оказали помощь
двум туристам, заблудившимся в районе пещерного города Мангуп-Кале. Прибыв в район Мангупа, спасатели обнаружили путешественников через 45 минут после начала поисков. Также пятерых туристов эвакуировали
спасатели по обледенелому склону ущелья в горах Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: