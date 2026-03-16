Предприятие повреждено в Воронежской области после атаки ВСУ
Предприятие повреждено в Воронежской области после атаки ВСУ
2026-03-16T09:05
воронежская область, александр гусев, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Предприятие повреждено в Воронежской области после атаки ВСУ

В Воронежской области после атаки ВСУ повреждено промышленное предприятие

09:05 16.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Промышленное предприятие в Воронежской области получило повреждение в результате падения сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"На юге региона при падении сбитых и подавленных БПЛА повреждения получили строения промышленного предприятия. Частично производственный процесс на нем в целях безопасности приостанавливался, но уже возобновлен", - написал Гусева в своем канале в Мах.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО над двумя районами Воронежской области уничтожены и подавлены шесть беспилотных летательных аппаратов.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Как сообщалось, за ночь ПВО уничтожила над российскими регионами 145 украинских БПЛА, в том числе три над Крымом.
