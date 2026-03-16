Пожароопасный сезон начнется в Севастополе с 1 апреля

2026-03-16T13:45

СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. С 1 апреля в Севастополе начинается пожароопасный сезон. Будет усилено патрулирование лесных территорий, в том числе с привлечением конной полиции ОМВД и казачьих формирований. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона."Необходимость объявления пожароопасного сезона на территории города связана с увеличением среднесуточной температуры воздуха, что требует перехода профильных служб в режим повышенной готовности к реагированию", - доложила директор Севприроднадзора Юлия Гаврилова.Кроме того, для жителей города организовываются профилактические мероприятия, включая уроки пожарной безопасности в школьных лесничествах. Во время пожароопасного сезона нельзя разводить костры в необорудованных местах, бросать горящие спички и окурки, оставлять в лесу стеклянную тару. При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить по единому номеру 112.Пожароопасный сезон продлится до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова.Ранее сообщалось, что с 30 января в Севастополе специалисты ведут профилактические работы, чтобы снизить риск лесных и природных пожаров в пожароопасный сезон. Акцент – на уборку и создание системы противопожарных барьеров.Как сообщалось, за 2025 год в Крыму было зарегистрировано около 3,5 тысяч пожаров, из них 70% – природные, 30% – техногенные. В 160 случаях существовала угроза перехода огня на населенные пункты.

