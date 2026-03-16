https://crimea.ria.ru/20260316/pozhar-na-neftebaze-v-krasnodarskom-krae-lokalizovali-1154375449.html
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае локализовали
На нефтебазе в промзоне Лабинска локализовали пожар, начавшийся из-за падения обломков вражеского дрона. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 16.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433027_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95c608cf79966b33a2de0e0846bffa14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. На нефтебазе в промзоне Лабинска локализовали пожар, начавшийся из-за падения обломков вражеского дрона. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Пожар произошел на территории нефтебазы в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет, сообщили ранее в региональном оперштабе.В тушении принимают участие четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, уточняется в сообщении.За ночь российская ПВО сбила 145 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом, Крымом и Кубанью, сообщали ранее в Минобороны РФ.
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433027_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6dc417ad9e4202c9606c2823e488c669.jpg
В Краснодарском крае локализовали пожар на нефтебазе после падения сбитого БПЛА