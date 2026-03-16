Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае локализовали

На нефтебазе в промзоне Лабинска локализовали пожар, начавшийся из-за падения обломков вражеского дрона. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

2026-03-16T11:49

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. На нефтебазе в промзоне Лабинска локализовали пожар, начавшийся из-за падения обломков вражеского дрона. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Пожар произошел на территории нефтебазы в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет, сообщили ранее в региональном оперштабе.В тушении принимают участие четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, уточняется в сообщении.За ночь российская ПВО сбила 145 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом, Крымом и Кубанью, сообщали ранее в Минобороны РФ.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

