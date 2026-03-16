Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае локализовали - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае локализовали
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае локализовали - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае локализовали
На нефтебазе в промзоне Лабинска локализовали пожар, начавшийся из-за падения обломков вражеского дрона. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T11:49
2026-03-16T11:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. На нефтебазе в промзоне Лабинска локализовали пожар, начавшийся из-за падения обломков вражеского дрона. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Пожар произошел на территории нефтебазы в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет, сообщили ранее в региональном оперштабе.В тушении принимают участие четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, уточняется в сообщении.За ночь российская ПВО сбила 145 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом, Крымом и Кубанью, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250 беспилотников пытались атаковать Москву в течение двух днейПредприятие повреждено в Воронежской области после атаки ВСУВ Севастополе силы ПВО отразили воздушную атаку
краснодарский край
пожар, нефтебаза, происшествия, краснодарский край, новости
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае локализовали

В Краснодарском крае локализовали пожар на нефтебазе после падения сбитого БПЛА

11:49 16.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. На нефтебазе в промзоне Лабинска локализовали пожар, начавшийся из-за падения обломков вражеского дрона. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Пожар произошел на территории нефтебазы в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет, сообщили ранее в региональном оперштабе.
"В промзоне Лабинска локализовали пожар на нефтебазе", – сказано в сообщении по состоянию на 11:16.
В тушении принимают участие четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, уточняется в сообщении.
За ночь российская ПВО сбила 145 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом, Крымом и Кубанью, сообщали ранее в Минобороны РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
250 беспилотников пытались атаковать Москву в течение двух дней
Предприятие повреждено в Воронежской области после атаки ВСУ
В Севастополе силы ПВО отразили воздушную атаку
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
13:22Мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Херсонщины
13:16Российские военные за сутки сбили полтысячи вражеских дронов
13:11В Севастополе увеличат выплаты на открытие своего дела
12:52Объединяющая весна: как выбор крымчан сплотил всю Россию
12:40В ДТП в Крыму три человека погибли и 26 получили ранения
12:18Триумфальный выход: в Ялте стартует парад тюльпанов
12:09Крымский мост сейчас - данные по очередям после открытия движения
12:04Комета ATLAS приближается к самой крупной планете Солнечной системы
11:54Зарезала сожителя: жительница Феодосии получила 7 лет колонии
11:49Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае локализовали
11:44Крымский мост открыт для проезда
11:26В России утвердили 500 профессий для технологического лидерства
11:19Севастопольца будут судить за растление малолетних
11:10Защитник земли крымской: в Симферополе открыли памятник Святителю Луке
11:00В Севастополе перекрыли рейд
10:59Крымский мост закрыли для движения
10:45За ходом референдума в Крыму следила вся страна - Развожаев
10:25В двух районах Крыма газифицированы еще четыре села
10:21В Крыму пенсионер принес домой со свалки 168 боеприпасов
10:13В СевГУ запустили тренажер для подготовки специалистов Запорожской АЭС
Лента новостейМолния