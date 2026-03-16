Поможет ли смена власти на Украине приблизить мир – мнение Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Смена правящего режима на Украине не приблизит мир, урегулирование конфликта главным образом будет зависеть от успехов Вооруженных сил России на поле боя. Такое мнение высказал глава Республики Крым Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.
"В нынешней модели (власти на Украине – ред.) управляют всем американцы, и неважно, кому они будут давать команды – (Владимиру) Зеленскому или кому-нибудь другому. Страна (Украина – ред.) находится под внешним управлением, и смена режима произойдет только по решению американского президента и, возможно, при участии Европейского союза. Хотя в их (США и ЕС – ред.) коалиции сейчас раскол по различным направлениям происходит", – сказал Аксенов.
Разговоры в СМИ и политических кулуарах о скорых президентских выборах на Украине намеренно муссируются "для отвода глаз", чтобы отвлечь внимание общественности от других насущных вопросов, уверен глава республики.
"Никакого влияния (выборы на Украине – ред.) иметь не будут абсолютно. Все решится только в результате боевых действий", - подчеркнул он.
По мнению Аксенова, на Украине есть немало людей, которые понимают истинные причины конфликта и осознают, что Россия ведет справедливую борьбу в ходе специальной военной операции. Однако в политических кругах таких людей нет, уверен он.
"Там вся "старая гвардия". Мы с вами всех их знаем, поэтому рациональных каких-то решений, я думаю, (от них) ждать не стоит. Повторю, рассчитывать надо только на то, что наши Вооруженные силы как инструмент политический в этой ситуации смогут добиться поставленных президентом целей", – отметил глава республики.
