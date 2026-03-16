Под Севастополем водитель "Газели" въехал в "КамАЗ"- есть пострадавший

Водитель "Газели" пострадал в столкновении с "КамАЗом" на трассе под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя.

2026-03-16T15:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Водитель "Газели" пострадал в столкновении с "КамАЗом" на трассе под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя.По предварительной информации правоохранителей, авария случились в понедельник, в 9 часов 37 минут на 6-м километре трассы Севастополь-Инкерман. 22-летний водитель "Газели" неправильно выбрал дистанцию и въехал во впереди идущий большегруз с прицепом под управлением 29-летнего шофера.Состояние опьянения у водителей не установлено. Сейчас транспортные средства с проезжей части убраны, движение восстановлено. По факту ДТП проводится проверка.За неделю в ДТП на дорогах Крыма погибли три человека, еще шесть получили травмы, сообщали ранее в понедельник в республиканской ГАИ.

