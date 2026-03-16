Под Севастополем водитель "Газели" въехал в "КамАЗ"- есть пострадавший - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Под Севастополем водитель "Газели" въехал в "КамАЗ"- есть пострадавший
Под Севастополем водитель "Газели" въехал в "КамАЗ"- есть пострадавший - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Под Севастополем водитель "Газели" въехал в "КамАЗ"- есть пострадавший
Водитель "Газели" пострадал в столкновении с "КамАЗом" на трассе под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя.
2026-03-16T15:44
2026-03-16T15:44
крым
новости крыма
госавтоинспекция севастополя
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154387223_0:151:1280:871_1920x0_80_0_0_e3b83bf94ebfbe7c30552fb96de2bc54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Водитель "Газели" пострадал в столкновении с "КамАЗом" на трассе под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя.По предварительной информации правоохранителей, авария случились в понедельник, в 9 часов 37 минут на 6-м километре трассы Севастополь-Инкерман. 22-летний водитель "Газели" неправильно выбрал дистанцию и въехал во впереди идущий большегруз с прицепом под управлением 29-летнего шофера.Состояние опьянения у водителей не установлено. Сейчас транспортные средства с проезжей части убраны, движение восстановлено. По факту ДТП проводится проверка.За неделю в ДТП на дорогах Крыма погибли три человека, еще шесть получили травмы, сообщали ранее в понедельник в республиканской ГАИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Врезался в машину на обочине: три человека пострадали в аварии в КрымуПри столкновении двух трамваев в Москве пострадали 22 человекаВ Крыму водитель мопеда влетел в КамАЗ и погиб
крым, новости крыма, госавтоинспекция севастополя, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Под Севастополем водитель "Газели" въехал в "КамАЗ"- есть пострадавший

В Севастополе водитель "Газели" пострадал в ДТП с грузовиком

15:44 16.03.2026
 
© Госавтоинспекция СевастополяДТП в Севастополе
ДТП в Севастополе
© Госавтоинспекция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Водитель "Газели" пострадал в столкновении с "КамАЗом" на трассе под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя.
По предварительной информации правоохранителей, авария случились в понедельник, в 9 часов 37 минут на 6-м километре трассы Севастополь-Инкерман. 22-летний водитель "Газели" неправильно выбрал дистанцию и въехал во впереди идущий большегруз с прицепом под управлением 29-летнего шофера.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "Газели" получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", – сообщили в полиции.
Состояние опьянения у водителей не установлено. Сейчас транспортные средства с проезжей части убраны, движение восстановлено.
По факту ДТП проводится проверка.
За неделю в ДТП на дорогах Крыма погибли три человека, еще шесть получили травмы, сообщали ранее в понедельник в республиканской ГАИ.
КрымНовости КрымаГосавтоинспекция СевастополяДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
