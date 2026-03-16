Площадь пожара в Феодосии выросла более чем в восемь раз

Площадь пожара в Феодосии выросла более чем в восемь раз - РИА Новости Крым, 16.03.2026

Площадь пожара в Феодосии выросла более чем в восемь раз

Площадь пожара под Феодосией увеличилась более чем в восемь раз – тушение осложняет порывистый ветер и заболоченная местность. Организована работа оперштаба,... РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T18:52

2026-03-16T18:52

2026-03-16T19:05

СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. Площадь пожара под Феодосией увеличилась более чем в восемь раз – тушение осложняет порывистый ветер и заболоченная местность. Организована работа оперштаба, сообщили в главке МЧС России по Крыму.Ранее сообщалось о том, что площадь возгорания составляла около трех гектаров. Сообщение о происшествии на перекрестке Керченского шоссе и улицы Чкалова поступило в 13:21. Изначально горели 2 гектара растительности, сейчас ветер "разогнал" пожар и увеличил площадь.Источник возгорания расположен внутри болотистой местности. Площадь открытого горения составляет 300 квадратных метров. Организована работа постоянно действующего оперативного штаба. Всего к ликвидации пожара привлечены 119 человек и 23 единицы техники.

феодосия

новости, феодосия, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар