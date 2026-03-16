https://crimea.ria.ru/20260316/ploschad-pozhara-v-feodosii-vyrosla-bolee-chem-v-vosem-raz-1154396527.html
Площадь пожара в Феодосии выросла более чем в восемь раз
Площадь пожара под Феодосией увеличилась более чем в восемь раз – тушение осложняет порывистый ветер и заболоченная местность. Организована работа оперштаба,... РИА Новости Крым, 16.03.2026
новости
феодосия
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154396586_0:62:1571:947_1920x0_80_0_0_1433fee428a34d9e14f4729b6fbe4acb.png
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. Площадь пожара под Феодосией увеличилась более чем в восемь раз – тушение осложняет порывистый ветер и заболоченная местность. Организована работа оперштаба, сообщили в главке МЧС России по Крыму.Ранее сообщалось о том, что площадь возгорания составляла около трех гектаров. Сообщение о происшествии на перекрестке Керченского шоссе и улицы Чкалова поступило в 13:21. Изначально горели 2 гектара растительности, сейчас ветер "разогнал" пожар и увеличил площадь.Источник возгорания расположен внутри болотистой местности. Площадь открытого горения составляет 300 квадратных метров. Организована работа постоянно действующего оперативного штаба. Всего к ликвидации пожара привлечены 119 человек и 23 единицы техники.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154396586_0:0:1263:947_1920x0_80_0_0_f548aab110a7b90ab55863dd6a0552d2.png
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Площадь пожара в Феодосии выросла до 25 гектаров
18:52 16.03.2026 (обновлено: 19:05 16.03.2026)