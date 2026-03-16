Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара в Феодосии выросла более чем в восемь раз - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260316/ploschad-pozhara-v-feodosii-vyrosla-bolee-chem-v-vosem-raz-1154396527.html
Площадь пожара в Феодосии выросла более чем в восемь раз
Площадь пожара под Феодосией увеличилась более чем в восемь раз – тушение осложняет порывистый ветер и заболоченная местность. Организована работа оперштаба,... РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T18:52
2026-03-16T19:05
новости
феодосия
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154396586_0:62:1571:947_1920x0_80_0_0_1433fee428a34d9e14f4729b6fbe4acb.png
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. Площадь пожара под Феодосией увеличилась более чем в восемь раз – тушение осложняет порывистый ветер и заболоченная местность. Организована работа оперштаба, сообщили в главке МЧС России по Крыму.Ранее сообщалось о том, что площадь возгорания составляла около трех гектаров. Сообщение о происшествии на перекрестке Керченского шоссе и улицы Чкалова поступило в 13:21. Изначально горели 2 гектара растительности, сейчас ветер "разогнал" пожар и увеличил площадь.Источник возгорания расположен внутри болотистой местности. Площадь открытого горения составляет 300 квадратных метров. Организована работа постоянно действующего оперативного штаба. Всего к ликвидации пожара привлечены 119 человек и 23 единицы техники.
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154396586_0:0:1263:947_1920x0_80_0_0_f548aab110a7b90ab55863dd6a0552d2.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, феодосия, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
Площадь пожара в Феодосии выросла более чем в восемь раз

Площадь пожара в Феодосии выросла до 25 гектаров

18:52 16.03.2026 (обновлено: 19:05 16.03.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Феодосии
Пожар в Феодосии
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. Площадь пожара под Феодосией увеличилась более чем в восемь раз – тушение осложняет порывистый ветер и заболоченная местность. Организована работа оперштаба, сообщили в главке МЧС России по Крыму.
Ранее сообщалось о том, что площадь возгорания составляла около трех гектаров. Сообщение о происшествии на перекрестке Керченского шоссе и улицы Чкалова поступило в 13:21. Изначально горели 2 гектара растительности, сейчас ветер "разогнал" пожар и увеличил площадь.

"По результатам уточнения площадь пожара, пройденная огнем, составила 25 гектаров. Тушение ландшафтного пожара продолжается. Порывистый ветер и заболоченная местность осложняют подходы к очагам горения", – сказано в сообщении МЧС.

Источник возгорания расположен внутри болотистой местности. Площадь открытого горения составляет 300 квадратных метров. Организована работа постоянно действующего оперативного штаба. Всего к ликвидации пожара привлечены 119 человек и 23 единицы техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
НовостиФеодосияГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
