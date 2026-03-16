Площадь пожара в Феодосии еще выросла – огонь локализовали на 30 гектарах

Площадь пожара в Феодосии еще выросла – огонь локализовали на 30 гектарах - РИА Новости Крым, 16.03.2026

Площадь пожара в Феодосии еще выросла – огонь локализовали на 30 гектарах

В Феодосии локализовали пожар на площади 30 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России в Крыму. РИА Новости Крым, 16.03.2026

2026-03-16T22:27

2026-03-16T22:27

2026-03-16T22:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии локализовали пожар на площади 30 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России в Крыму.Сообщение о происшествии на перекрестке Керченского шоссе и улицы Чкалова поступило в 13:21. Изначально горели два гектара растительности, ветер "разогнал" пожар и увеличил площадь до трех гектаров. Позднее площадь увеличилась более чем в восемь раз.Всего для ликвидации пожара привлечены 126 человек и 25 единиц техники, уточнили в ведомстве.

феодосия

феодосия, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар