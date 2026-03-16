Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара в Феодосии еще выросла – огонь локализовали на 30 гектарах - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260316/ploschad-pozhara-v-feodosii-vyrosla--ogon-udalos-lokalizovat-na-30-ga-1154400700.html
Площадь пожара в Феодосии еще выросла – огонь локализовали на 30 гектарах
Площадь пожара в Феодосии еще выросла – огонь локализовали на 30 гектарах - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Площадь пожара в Феодосии еще выросла – огонь локализовали на 30 гектарах
В Феодосии локализовали пожар на площади 30 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России в Крыму. РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T22:27
2026-03-16T22:30
феодосия
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154394600_13:0:1503:838_1920x0_80_0_0_e6d5256e79c9a164b0f47c4f7b960d01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии локализовали пожар на площади 30 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России в Крыму.Сообщение о происшествии на перекрестке Керченского шоссе и улицы Чкалова поступило в 13:21. Изначально горели два гектара растительности, ветер "разогнал" пожар и увеличил площадь до трех гектаров. Позднее площадь увеличилась более чем в восемь раз.Всего для ликвидации пожара привлечены 126 человек и 25 единиц техники, уточнили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина отравился угарным газом на пожаре в "заброшке" в СевастополеВ Симферополе разгорелся пожар – что известноПожилой мужчина погиб на пожаре в Крыму
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154394600_200:0:1317:838_1920x0_80_0_0_484e14338b60b96658cb7a8703579bcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
Площадь пожара в Феодосии еще выросла – огонь локализовали на 30 гектарах

Площадь пожара в Феодосии выросла до 30 гектаров – огонь удалось локализовать

22:27 16.03.2026 (обновлено: 22:30 16.03.2026)
 
Пожар в Феодосии
Пожар в Феодосии
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии локализовали пожар на площади 30 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России в Крыму.
Сообщение о происшествии на перекрестке Керченского шоссе и улицы Чкалова поступило в 13:21. Изначально горели два гектара растительности, ветер "разогнал" пожар и увеличил площадь до трех гектаров. Позднее площадь увеличилась более чем в восемь раз.

"Локализация 22:00 на площади 30 гектаров", – проинформировали в МЧС.

Всего для ликвидации пожара привлечены 126 человек и 25 единиц техники, уточнили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мужчина отравился угарным газом на пожаре в "заброшке" в Севастополе
В Симферополе разгорелся пожар – что известно
Пожилой мужчина погиб на пожаре в Крыму
 
ФеодосияНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:55Интервью Аксенова и годовщина референдума 2014 года в Крыму: главное
22:37На Кубе блэкаут: произошло полное отключение национальной энергосистемы
22:27Площадь пожара в Феодосии еще выросла – огонь локализовали на 30 гектарах
22:16Мужчина отравился угарным газом на пожаре в "заброшке" в Севастополе
21:57На территорию гимназии в Костроме упали обломки БПЛА со взрывчаткой
21:39Когда ситуация из-за Ирана станет для США и Европы критической – мнение
21:13В Севастополе подорожали овощи и снижаются цены на птицу
20:55Астрономы обнаружили новый класс планет с океаном магмы
20:32Обещал помочь: москвич выманил у крымчанина 2,5 млн рублей
20:07Украина стала полигоном для освоения Западом навыков ведения войны БПЛА
19:55Украина не смогла остановить наступление российских войск – Герасимов
19:27На Украине задержали высокопоставленных сотрудников СБУ
19:10"Такого не было ни до, ни после": как голосовал Крым 12 лет назад
18:52Площадь пожара в Феодосии выросла более чем в восемь раз
18:28В Балаклаве возвращают исторический облик дому Юсупова
18:07В Севастополе силовики обнаружили в такси килограмм наркотиков
17:52Теракт ради денег: в Пензе подросток поджег станции радиосвязи
17:37Пожар в Феодосии охватил три гектара – что известно
17:31"Это не наша война": Германия отказала Трампу в помощи на Ближнем Востоке
17:20В смертельном ДТП на трассе в Крым погибли два человека
Лента новостейМолния