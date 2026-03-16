https://crimea.ria.ru/20260316/ploschad-pozhara-v-feodosii-vyrosla--ogon-udalos-lokalizovat-na-30-ga-1154400700.html
Площадь пожара в Феодосии еще выросла – огонь локализовали на 30 гектарах
В Феодосии локализовали пожар на площади 30 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России в Крыму. РИА Новости Крым, 16.03.2026
2026-03-16T22:27
феодосия
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154394600_13:0:1503:838_1920x0_80_0_0_e6d5256e79c9a164b0f47c4f7b960d01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии локализовали пожар на площади 30 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России в Крыму.Сообщение о происшествии на перекрестке Керченского шоссе и улицы Чкалова поступило в 13:21. Изначально горели два гектара растительности, ветер "разогнал" пожар и увеличил площадь до трех гектаров. Позднее площадь увеличилась более чем в восемь раз.Всего для ликвидации пожара привлечены 126 человек и 25 единиц техники, уточнили в ведомстве.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/10/1154394600_200:0:1317:838_1920x0_80_0_0_484e14338b60b96658cb7a8703579bcd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
22:27 16.03.2026 (обновлено: 22:30 16.03.2026)