Определены главные победители премии "Оскар" 2026 года

Определены главные победители премии "Оскар" 2026 года

В воскресенье в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Фильм "Битва за битвой" была представлена в 14 номинациях и победила в шести из них.

СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Фильм "Битва за битвой" была представлена в 14 номинациях и победила в шести из них, пишет РИА Новости.Так, картина "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона получила "Оскар" за лучший фильм 2026 года. Фильм получил награду еще в пяти номинациях.На втором месте по количеству наград фильм "Грешники", который получил четыре статуэтки.Американский актер Майкл Бакари Джордан получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Грешники". В борьбе за награду Джордан обошел Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе.Джесси Бакли получила "Оскар" как актриса первого плана за роль в фильме "Хамнет". Она обошла Эмму Стоун и Кейт Хадсон.В номинации лучшая женская роль второго плана победила Эми Мадиган за картину "Орудия", лучшим оригинальным сценарием стал сценарий к фильму "Грешники" (Райан Куглер), а лучший адаптированный сценарий — "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона. Лучшим художником-постановщиком стала Тамара Деверелл за фильм "Франкенштейн".Кроме того, лучшая операторская работа досталась "Грешникам" Отема Дюральда, лучшим анимационным фильмом стал "Кей-поп-охотницы на демонов". А лучшим фильмом на иностранном языке — "Сентиментальная ценность" (Норвегия).Год назад лучшим фильмом киноакадемия признала ленту "Анора" с участием Юры Борисова и нескольких других российских актеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

