Рейтинг@Mail.ru
Определены главные победители премии "Оскар" 2026 года - РИА Новости Крым, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260316/opredeleny-glavnye-pobediteli-premii-oskar-2026-goda-1154371158.html
Определены главные победители премии "Оскар" 2026 года
оскар
кино
сша
лос-анджелес
в мире
кинематограф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144598874_0:11:1024:587_1920x0_80_0_0_859a4f88d7ed569362bf6f8d4bf3b466.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144598874_68:0:1024:717_1920x0_80_0_0_cc30195512d693f6c0014c842065afd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© AP Photo Chris PizzelloЛоготип "Оскара"
Логотип Оскара - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© AP Photo Chris Pizzello
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,16 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Фильм "Битва за битвой" была представлена в 14 номинациях и победила в шести из них, пишет РИА Новости.
Так, картина "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона получила "Оскар" за лучший фильм 2026 года. Фильм получил награду еще в пяти номинациях.
На втором месте по количеству наград фильм "Грешники", который получил четыре статуэтки.
Американский актер Майкл Бакари Джордан получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Грешники". В борьбе за награду Джордан обошел Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе.
Джесси Бакли получила "Оскар" как актриса первого плана за роль в фильме "Хамнет". Она обошла Эмму Стоун и Кейт Хадсон.
В номинации лучшая женская роль второго плана победила Эми Мадиган за картину "Орудия", лучшим оригинальным сценарием стал сценарий к фильму "Грешники" (Райан Куглер), а лучший адаптированный сценарий — "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона. Лучшим художником-постановщиком стала Тамара Деверелл за фильм "Франкенштейн".
Кроме того, лучшая операторская работа досталась "Грешникам" Отема Дюральда, лучшим анимационным фильмом стал "Кей-поп-охотницы на демонов". А лучшим фильмом на иностранном языке — "Сентиментальная ценность" (Норвегия).
Год назад лучшим фильмом киноакадемия признала ленту "Анора" с участием Юры Борисова и нескольких других российских актеров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ОскарКиноСШАЛос-АнджелесВ миреКинематограф
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
